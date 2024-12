A camisa do Corinthians de 1995, na versão torcedor e com o número 7 de Marcelinho Carioca, é uma peça histórica que encapsula a alma de uma das gerações mais vitoriosas e carismáticas da história do clube. Produzida pela Penalty, ela representa não apenas o auge de um time, mas também a expressão de uma era de glórias e emoções que marcaram o futebol brasileiro. O design da camisa, com o tradicional branco e preto, é uma homenagem à identidade do Corinthians, cujas cores imortalizaram sua torcida e sua presença no cenário nacional e internacional. O número 7 de Marcelinho Carioca, um dos maiores ícones da história recente do clube, confere à peça um caráter único, remetendo ao talento inconfundível de um jogador que, com sua visão de jogo, habilidade e cobranças de falta excepcionais, se tornou um dos maiores ídolos da torcida alvinegra. O escudo bordado, junto à marca Penalty, que representava a qualidade e o compromisso com o desempenho em campo, reforça a ligação entre a equipe e sua fervorosa base de fãs. No tamanho G e em condição impecável, esta camisa não é apenas um uniforme, mas uma peça de memória viva, que reverbera o talento de um dos maiores camisas 7 do futebol brasileiro. Ela representa o espírito de uma geração de jogadores que encantou o Brasil e fez história, liderada por Marcelinho Carioca, um ídolo que se imortalizou com o manto corinthiano. Vestir essa camisa é reviver a paixão, o talento e as conquistas de um clube que nunca desistiu de sua busca pela glória, sempre com a alma e o coração pulsando nas arquibancadas.