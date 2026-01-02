Sergio Ramos pode ser impedido de jogar na Espanha por causa de Piqué
Zagueiro não poderá se tronar proprietário do Sevilla e atuar profissionalmente em La Liga simultaneamente
A possibilidade de Sergio Ramos se tornar proprietário do Sevilla impediria o zagueiro de atuar profissionalmente no futebol espanhol, devido à restrição da "Lei Anti-Piqué". A legislação esportiva vigente na Espanha e os estatutos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) proíbem que um atleta em atividade mantenha vínculos comerciais com competições nas quais possa participar, o que inviabilizaria sua inscrição em clubes da primeira ou da segunda divisão do país.
A medida começou a ser adotada pós o caso envolvendo o ex-jogador Gerard Piqué, que, ainda em atividade no Barcelona, participou da mediação para levar a Supercopa da Espanha à Arábia Saudita, com previsão de ganhos financeiros vinculados ao acordo.
A norma estabelece que atletas em atividade não podem ter interesses econômicos diretos ou indiretos relacionados a competições das quais participem, com o objetivo de evitar conflitos de interesse e preservar a integridade esportiva. A regra vale para todas as modalidades esportivas e impede que jogadores se beneficiem financeiramente, inclusive por meio de empresas, de torneios em que estejam inscritos.
Relação de Sergio Ramos com o Sevilla
Sergio Ramos atuou pelo Sevilla no início da carreira antes de se transferir para o Real Madrid e retornou ao clube andaluz por uma temporada recentemente. Seu último vínculo profissional foi com o Monterrey, do México, onde jogou até o dia 16 de dezembro.
O defensor voltou à Espanha com o objetivo de seguir atuando no futebol europeu e manter chances de convocação para a seleção espanhola visando a Copa do Mundo. Caso a aquisição do Sevilla se concretize, Ramos ficaria impedido de atuar em competições organizadas pela La Liga, o que o obrigaria a buscar continuidade na carreira fora da Espanha.
