Sergio Ramos pode ser impedido de jogar na Espanha por causa de Piqué

A possibilidade de Sergio Ramos se tornar proprietário do Sevilla impediria o zagueiro de atuar profissionalmente no futebol espanhol, devido à restrição da "Lei Anti-Piqué". A legislação esportiva vigente na Espanha e os estatutos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) proíbem que um atleta em atividade mantenha vínculos comerciais com competições nas quais possa participar, o que inviabilizaria sua inscrição em clubes da primeira ou da segunda divisão do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A medida começou a ser adotada pós o caso envolvendo o ex-jogador Gerard Piqué, que, ainda em atividade no Barcelona, participou da mediação para levar a Supercopa da Espanha à Arábia Saudita, com previsão de ganhos financeiros vinculados ao acordo.

continua após a publicidade

A norma estabelece que atletas em atividade não podem ter interesses econômicos diretos ou indiretos relacionados a competições das quais participem, com o objetivo de evitar conflitos de interesse e preservar a integridade esportiva. A regra vale para todas as modalidades esportivas e impede que jogadores se beneficiem financeiramente, inclusive por meio de empresas, de torneios em que estejam inscritos.

Relação de Sergio Ramos com o Sevilla

Sergio Ramos em ação no seu retorno ao Sevilla (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Sergio Ramos atuou pelo Sevilla no início da carreira antes de se transferir para o Real Madrid e retornou ao clube andaluz por uma temporada recentemente. Seu último vínculo profissional foi com o Monterrey, do México, onde jogou até o dia 16 de dezembro.

continua após a publicidade

O defensor voltou à Espanha com o objetivo de seguir atuando no futebol europeu e manter chances de convocação para a seleção espanhola visando a Copa do Mundo. Caso a aquisição do Sevilla se concretize, Ramos ficaria impedido de atuar em competições organizadas pela La Liga, o que o obrigaria a buscar continuidade na carreira fora da Espanha.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial