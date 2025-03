O zagueiro Sergio Ramos já está bem habituado em seu novo clube. Na partida do último domingo, o espanhol marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe, contribuindo para a vitória por 4 a 2 sobre o Santos Laguna, pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano, com atuação de gala.

Em um cruzamento para a pequena área, Sergio Ramos desempatou a partida, que estava 1 a 1, no início do segundo tempo, de cabeça. Além do reforço de 38 anos, os gols do Monterrey foram marcados por Berterame, Sergio Canales e Arteaga.

Veja o primeiro gol de Sergio Ramos pelo Monterrey

Contratado no início de fevereiro, principalmente para as disputas do Mundial de Clubes, Ramos fez sua estreia pelo Monterrey na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético San Luis no dia 22 do último mês. No entanto, só balançou as redes duas partidas após o debute.

Com o resultado, o Monterrey ocupa a 9ª colocação do Campeonato Mexicano com 15 pontos em 10 jogos disputados, sendo quatro vitórias, três empates e três derrotas. O próximo desafio na competição será contra o Cruz Azul, fora de casa. Antes disso, a equipe enfrenta o Whitecaps pela Copa dos Campeões Concacaf, no dia 6 de março.

Contratação pelo Monterrey e carreira

Após rescindir com o Sevilla e ficar livre no mercado no fim do ano, Sergio Ramos foi anunciado sem custo pelo Monterrey, que irá disputar o Mundial de Clubes, em contrato válido por um ano. A busca da diretoria era por alguém experiente, por isso a escolha pelo zagueiro.

O Monterrey está no Grupo E do torneio da Fifa ao lado de River Plate, Uruwa Reds Diamonds e Inter de Milão. Nesta fase, ele não irá enfrentar nenhum dos times brasileiros classificados ao Mundial, que são Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo.

Ídolo do Real Madrid e colecionador de títulos, Ramos prestou uma homenagem à ex-equipe escolhendo a camisa 93 em referência ao gol que forçou a prorrogação na final da Champions League 2013/2014, contra o Atlético de Madrid.

No jogo em questão, ele marcou de cabeça aos 48 minutos do segundo tempo, e o Real terminou goleando o adversário por 4 a 1 no tempo extra.