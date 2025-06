Como Rodrygo pode sofrer com mudança de Xabi Alonso no Real Madrid

Com futuro indefinido no Real Madrid, Rodrygo corre o risco de perder a titularidade na estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes. Diante do Al-Hilal, Xabi Alonso cogita a entrada de Arda Güler na equipe, seja pelo meio, seja pelo lado direito.

No setor de ataque, Vini Jr e Mbappé devem manter seus lugares cativos, uma vez que são as peças mais importantes do elenco. No meio de campo, Xabi Alonso conta com Tchouaméni, Valverde e Bellingham como peças principais, enquanto Modric é uma opção. No entanto, o croata está de saída do Real Madrid e não está nos planos da equipe para o futuro.

Com isso, Rodrygo corre o risco de ser sacado da equipe titular do Real Madrid para a entrada de Arda Güler. Ou a saída de um dos três jogadores que formam a base do meio de campo, embora Bellingham também tenha um lugar cativo no time por conta do seu poder de desequilibrar jogos decisivos, além de uma qualidade ímpar.

No fim da última temporada, Rodrygo foi criticado por parte da imprensa espanhola devido a queda de rendimento em comparação com anos anteriores. Apesar de ter contrato até junho de 2028, o atacante foi especulado em diversos clubes europeus e uma saída não está descartada na janela de transferências do verão europeu.

Rodrygo na última temporada com o Real Madrid

Titular com Carlo Ancelotti, Rodrygo não viveu uma grande temporada com a camisa do Real Madrid na última temporada. Em 51 partidas disputadas, o brasileiro marcou 14 gols e contribuiu com 10 assistências.

Ainda assim, o jogador foi alvo de elogios de Xabi Alonso durante a primeira coletiva de imprensa do espanhol como treinador do Real Madrid. O comandante elogiou o atacante e afirmou que ele terá importância dentro do elenco.

- Rodrygo é um jogador do Real Madrid e vou ter uma conversa com todos os jogadores, porque eles merecem, porque a gente necessita e porque temos que conhecê-los. Rodrygo é um jogador espetacular e vamos precisar dele - disse Xabi Alonso no fim do mês passado.

Apesar dos elogios, Rodrygo não possui um lugar fixo dentro do 11 titular do Real Madrid de Xabi Alonso. O brasileiro tem mais dois treinos para convencer o treinador espanhol antes da estreia contra o Al-Hilal, no Mundial de Clubes.

