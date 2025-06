Lamine Yamal é visto em evento no Brasil com estilo diferenciado

O craque do Barcelona Lamine Yamal foi visto em um evento na NBA House, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (16). Ele veio ao Brasil com o sonho de encontrar seu ídolo, Neymar, que está no Santos.

Apesar do evento de basquete, as pessoas que estavam no local rapidamente reconheceram Yamal, que foi com um estilo diferenciado. O craque de 17 anos veio ao Brasil para curtir o resto de suas merecidas férias, depois de uma grande temporada no Barcelona.

Nas redes sociais, o espanhol registrou o momento em que desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16). Veja a chegada de Lamine Yamal no evento da NBA.

Momento que Lamine Yamal é visto em evento no Brasil

Foto com empresário que trouxe Ancelotti para o Brasil

Diego Fernandes, empresário que trouxe Ancelotti para o Brasil, recebeu o craque espanhol Lamine Yamal no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A recepção contou com uma equipe dedicada e um ambiente cuidadosamente preparado para o jogador, considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. O empresário está acostumado a promover chegadas de personalidades como o jogador espanhol.

Yamal com empresário que trouxe Ancelotti para o Brasil (Foto : Divulgação)

A idolatria de Neymar para Lamine Yamal

Em meio a fama e os compromissos com o Barcelona, Yamal aproveitou as férias do futebol europeu para tentar concretizar o desejo de encontrar Neymar. Nas redes sociais, o espanhol registrou o momento em que desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16). Na imagem publicada, o jovem aperece em uma provável chamada.

A joia do futebol espanhol nunca escondeu a idolatria pelo jogador brasileiro. Desde gestos técnicos em campo até o estilo fora dos gramados, fica claro a influência de Neymar no novo astro do futebol mundial. Além disso, Lamine Yamal também já deixou claro em entrevistas que se inspira no atacante.

- Eu tinha cinco anos quando vi Neymar pela primeira vez no Santos, e depois sete anos quando o vi pela primeira vez pessoalmente. Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. O Messi também era incrível, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente. O Neymar sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol - disse o espanhol, em janeiro, durante entrevista à "CNN".