DIFERINDO OS COMPROMISSOS

O Sepahan vive um bom começo de temporada. No Campeonato Iraniano, a equipe tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos, mas ocupa a quinta colocação porque perdeu quatro pontos antes do campeonato começar por burlar as regras financeiras da Federação Iraniana com as inscrições irregulares de seis jogadores. Dessa forma, o time tem oito pontos, dois a menos que o líder Persepolis. Na Champions Asiática, porém, o Sepaham não empolgou: contra o Al Quwa Al Jawiya, do Iraque, os iranianos saíram atrás, viraram com gols de Daneshgar e Ghorbani, mas viram Tameemi balançar as redes para deixar tudo igual já no final.