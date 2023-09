O QUE VEM POR AÍ?

A tendência é que o Boca Juniors, por ter poucas chances de classificação na Copa da Liga Argentina, vá à campo com um time misto. O técnico Jorge Almirón pode poupar alguns titulares visando o jogo da volta da semifinal da Conmebol Libertadores, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Na ida, os argentinos receberam o Alviverde e ficaram no empate por 0 a 0 na La Bombonera. No torneio nacional, o Boca vem de outro empate, 1 a 1 com o Colón.