Senegal x Peru: onde assistir, horário e prováveis escalações da estreia de Mano Menezes
Confira todas as informações do amistoso internacional
Senegal e Peru se enfrentam neste sábado, dia 28 de março, às 13h (de Brasília), em um amistoso que acontecerá no Stade de France, em Paris. O jogo será transmitido no canal Goat, no Youtube.
O confronto chama atenção por marcar a estreia de Mano Menezes no comando da seleção peruana. Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro e pela Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, o treinador assumiu o cargo no início deste ano.
Mano estava sem clube havia cerca de dois meses, desde sua saída do Grêmio, em dezembro de 2025. Antes disso, havia retornado ao clube gaúcho após duas décadas de sua primeira passagem. Ao longo da carreira, também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, Internacional, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo.
A seleção do Peru não está na disputa da próxima Copa do Mundo. Na primeira convocação, Mano incluiu jogadores que atuam no Brasil, como Carrillo, do Corinthians, e Erick Noriega, do Grêmio.
Do lado senegalês, o amistoso também deve ser marcado por manifestações. A expectativa é de protestos envolvendo a taça da Copa Africana de Nações, que foi retirada da equipe e posteriormente entregue ao Marrocos após quase dois anos da conquista.
Tudo sobre o jogo entre Senegal x Peru (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Senegal 🆚 Peru
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 28 de março de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Stade de France, em Paris
👁️ Onde assistir: Goat (Youtube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Senegal (Técnico: Pape Bouna Thiaw)
Edouard Mendy; Antoine Mendy, Sarr, Niakhaté e Diouf; Camara, Idrissa Gueye e Pape Gueye; Ndiaye, Nicolas Jackson, Mané.
Peru (Técnico: Mano Menezes)
Gallese; Advíncula, Garcés, Abram e Marcos López; Cabrera, Erick Noriega, Christofer Gonzáles, Yotún e Kevin Quevedo; Luis Ramos.
