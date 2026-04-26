Ederson é expulso e Fenerbahçe perde clássico para o Galatasaray
Goleiro brasileiro perde o controle após marcação de pênalti
O clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, válido pela 31ª rodada do Campeonato Turco, foi marcado por polêmicas e um resultado decisivo na disputa pelo título. Neste domingo (26), a equipe mandante venceu o confronto direto por 3 a 0 no RAMS Park, em Istambul. O duelo teve como destaque a expulsão do goleiro brasileiro Ederson, do Fenerbahçe, que se descontrolou após a marcação de um pênalti contra a sua equipe no segundo tempo e desferiu um soco na cabine do VAR ao deixar o gramado em direção aos vestiários.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Descontrole e a expulsão de Ederson
O episódio de indisciplina ocorreu aos 17 minutos da etapa complementar, quando o Galatasaray já vencia a partida por 1 a 0, com gol anotado pelo centroavante nigeriano Victor Osimhen. Após o árbitro assinalar uma penalidade cometida pelo zagueiro Oosterwolde a favor dos donos da casa, Ederson, que já possuía um cartão amarelo, reclamou de forma acintosa e efusiva com a arbitragem.
A atitude resultou na segunda advertência e, consequente, no cartão vermelho. Visivelmente revoltado e precisando ser contido pelos companheiros, o goleiro da Seleção Brasileira socou a cabine do VAR na beira do campo. Na cobrança da penalidade, Alper Yilmaz ampliou o marcador. Veja a reclamação de Ederson:
Pênalti perdido e situação no campeonato
O clássico, no entanto, poderia ter sido favorável ao Fenerbahçe ainda na primeira etapa. Aos 15 minutos, quando o placar estava zerado, o Fener teve um pênalti a seu favor. O brasileiro Anderson Talisca assumiu a responsabilidade, tentou deslocar o goleiro Ugurcan Çakir, mas exagerou na força e finalizou para fora.
Com um jogador a menos no segundo tempo e com o goleiro reserva Mert Günok em campo — que assumiu a vaga após a saída de Talisca por substituição —, o Fenerbahçe ainda sofreu o terceiro gol, anotado pelo uruguaio Lucas Torreira, selando a goleada.
Com a vitória em casa, o Galatasaray chegou aos 74 pontos e ampliou a sua vantagem na liderança do torneio para sete pontos sobre o próprio Fenerbahçe, atual vice-líder. Restando apenas três rodadas para o encerramento da competição, a equipe mandante precisa de apenas mais uma vitória para garantir matematicamente o seu quarto título nacional consecutivo.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
