Uefa pune e suspende Prestianni por ofensa a Vini Jr
Atacante argentino foi punido com seis jogos de suspensão
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A Uefa anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, por seis partidas. A decisão foi tomada pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da entidade em decorrência dos incidentes registrados na partida contra o Real Madrid, no dia 17 de fevereiro, válida pelas oitavas de final da Champions League. O jogador argentino foi sancionado por conduta discriminatória após utilizar linguagem homofóbica em uma discussão em campo com o atacante brasileiro Vini Jr.
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O caso obteve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Na ocasião, Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão do jogador, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia. O Benfica emitiu um comunicado oficial em que confirma ter sido notificado da sanção nos exatos termos da entidade.
Detalhes da suspensão
A punição estipulada pela Uefa foi dividida em duas partes. Dos seis jogos de gancho, três correspondem a uma pena suspensa mediante um período probatório de dois anos. As outras três partidas representam a suspensão efetiva.
Como Prestianni já cumpriu um jogo de forma provisória ao ficar de fora da partida de volta dos playoffs no Santiago Bernabéu, restam dois jogos a serem cumpridos. Esse saldo pendente deverá ser pago em compromissos de clubes organizados pela Uefa ou em partidas da seleção argentina em contexto oficial da Fifa.
Possíveis impactos na Copa do Mundo
Em busca de estabelecer um precedente no combate à intolerância no futebol, a entidade europeia informou que solicitará à Fifa a extensão da punição. Essa medida pode afetar a participação do jogador em outras competições.
Como o Benfica não tem mais calendário europeu na atual temporada, os dois jogos de suspensão seriam transferidos para a seleção argentina. Caso Prestianni seja convocado para a Copa do Mundo de 2026, ele desfalcará a equipe nas primeiras partidas do torneio. Na hipótese de não figurar na lista do Mundial, o castigo voltará a ser aplicado nas competições da Uefa na temporada 2026/27.
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