Uefa pune e suspende Prestianni por ofensa a Vini Jr

A Uefa anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, por seis partidas. A decisão foi tomada pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da entidade em decorrência dos incidentes registrados na partida contra o Real Madrid, no dia 17 de fevereiro, válida pelas oitavas de final da Champions League. O jogador argentino foi sancionado por conduta discriminatória após utilizar linguagem homofóbica em uma discussão em campo com o atacante brasileiro Vini Jr.

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O caso obteve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Na ocasião, Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão do jogador, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia. O Benfica emitiu um comunicado oficial em que confirma ter sido notificado da sanção nos exatos termos da entidade.

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Detalhes da suspensão

A punição estipulada pela Uefa foi dividida em duas partes. Dos seis jogos de gancho, três correspondem a uma pena suspensa mediante um período probatório de dois anos. As outras três partidas representam a suspensão efetiva.

Como Prestianni já cumpriu um jogo de forma provisória ao ficar de fora da partida de volta dos playoffs no Santiago Bernabéu, restam dois jogos a serem cumpridos. Esse saldo pendente deverá ser pago em compromissos de clubes organizados pela Uefa ou em partidas da seleção argentina em contexto oficial da Fifa.

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Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Possíveis impactos na Copa do Mundo

Em busca de estabelecer um precedente no combate à intolerância no futebol, a entidade europeia informou que solicitará à Fifa a extensão da punição. Essa medida pode afetar a participação do jogador em outras competições.

Como o Benfica não tem mais calendário europeu na atual temporada, os dois jogos de suspensão seriam transferidos para a seleção argentina. Caso Prestianni seja convocado para a Copa do Mundo de 2026, ele desfalcará a equipe nas primeiras partidas do torneio. Na hipótese de não figurar na lista do Mundial, o castigo voltará a ser aplicado nas competições da Uefa na temporada 2026/27.

Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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