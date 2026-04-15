Semifinais da Champions League estão definidas; veja o calendário

As semifinais da Champions League 2025/26 estão oficialmente definidas após o encerramento das quartas de final nesta quarta-feira (15). PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Arsenal garantiram suas vagas e já conhecem o calendário dos confrontos que decidirão os finalistas desta edição. As partidas de ida serão disputadas nos dias 28 e 29 de abril, enquanto os duelos de volta acontecem nos dias 5 e 6 de maio.

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O chaveamento colocou frente a frente PSG e Bayern de Munique, que abrem a disputa no Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 28 de abril. Já o Atlético de Madrid, único sobrevivente espanhol na competição, recebe o Arsenal no Estádio Metropolitano no dia 29 de abril. A inversão dos mandos ocorre na semana seguinte, com o time inglês decidindo em Londres e os alemães definindo a vaga em Munique.

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O Atlético de Madrid avançou ao eliminar o Barcelona com um placar agregado de 3 a 2, em uma eliminatória marcada pela expulsão de Eric García no jogo de volta. O Bayern de Munique garantiu sua vaga ao superar o Real Madrid em uma partida eletrizante que terminou em 4 a 3 para os alemães. O PSG carimbou a classificação com um duplo 2 a 0 sobre o Liverpool, enquanto o Arsenal confirmou seu favoritismo ao eliminar o Sporting CP após um empate sem gols em Londres.

O peso da tradição e rivalidade em jogo

O duelo entre PSG e Bayern de Munique coloca frente a frente os finalistas da temporada 2019/20. A rivalidade entre as equipes se intensificou nos últimos anos, com encontros no torneio europeu. Nesta mesma edição, os times se enfrentaram na fase de grupos, com vitória alemã por 2 a 1 no Parc des Princes. O Bayern busca seu sétimo título da competição, enquanto o PSG tenta alcançar sua segunda final consecutiva para buscar o bicampeonato.

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Do outro lado da chave, Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam pela terceira vez em competições europeias. O encontro mais marcante entre os dois clubes ocorreu nas semifinais da Europa League de 2017/18, quando o time de Diego Simeone eliminou os ingleses antes de conquistar o título. No entanto, nesta temporada, o Arsenal leva vantagem no retrospecto recente, tendo vencido o clube espanhol por 4 a 0 em partida válida pela fase anterior do torneio.

Calendário detalhado das semifinais da Champions League

Jogos de ida:

PSG x Bayern de Munique – 28 de abril, em Paris (FRA)

– 28 de abril, em Paris (FRA) Atlético de Madrid x Arsenal – 29 de abril, em Madri (ESP)

Jogos de volta:

Arsenal x Atlético de Madrid – 5 de maio, em Londres (ING)

– 5 de maio, em Londres (ING) Bayern de Munique x PSG – 6 de maio, em Munique (ALE)

Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

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