Distante dos altos tempos de glória que viveram no Fluminense, Jhon Árias e André agora vivem os "baixos" na última colocação da Premier League. O Wolverhampton foi derrotado pelo Leeds United por 3 a 1, em partida disputada no Molineux Stadium, neste sábado (20). O resultado mantém o clube na lanterna do campeonato, sem nenhum ponto após cinco rodadas.

continua após a publicidade

Na derrota, os brasileiros André e Arias, ex-Fluminense, entraram apenas no segundo tempo, quando o placar já estava definido.

O Wolverhampton, comandado por Vitor Pereira, técnico com passagens pelo Flamengo e Corinthians, acumula cinco derrotas consecutivas e segue sem pontuar na competição, ocupando a última posição entre os 20 clubes da Premier League inglesa.

Vitor Pereira amarga lanterna da Premier League com Wolves (Foto: Justin Tallis/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como foi Wolves x Leeds pela Premier League?

A partida começou favorável para os donos da casa, que abriram o placar aos 8 minutos. Krejci finalizou com precisão após receber um passe bem colocado. A vantagem, porém, durou pouco. O Leeds reagiu com Calvert-Lewin, que marcou o gol de empate.

Aos 39 minutos, Stach converteu uma cobrança de falta e virou o jogo para os visitantes. O terceiro gol do Leeds veio aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Okafor ampliou a vantagem. Em apenas 13 minutos, o Wolverhampton viu sua liderança inicial se transformar em desvantagem de dois gols.

continua após a publicidade

Preocupada com a situação na Premier League, a torcida do Wolverhampton demonstrou insatisfação com as decisões recentes da diretoria, questionando tanto a saída de jogadores importantes quanto a renovação do contrato do técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo, que teve seu vínculo estendido até 2028.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.