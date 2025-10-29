Sem vencer a oito jogos, Juventus se aproxima de novo treinador

A Juventus está próxima de contratar o treinador Luciano Spalletti, de 66 anos. O comandante italiano irá substituir Igor Tudor, demitido da Velha Senhora, na segunda-feira (27), após derrota por 1 a 0 para a Lazio, no Campeonato Italiano. Segundo o "The Athletic", esperasse que o novo técnico assine até o fim da temporada atual, com opção de renovação automática em caso de classificação a Champions League.

Em crise, a Juventus completou o oitavo jogo seguido sem vencer na temporada após a derrota para a Lazio. A equipe comandada por Tudor até teve um início positivo no Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, com uma vitória por 4 a 3 no clássico contra a Inter de Milão. Porém, desde então, amargou cinco empates e três derrotas.

Na oitava colocação no Campeonato Italiano, a nove pontos do líder Napoli, e ainda sem vencer na Champions League, a Juventus optou por demitir Igor Tudor após sete meses no comando da equipe. Para o lugar, Luciano Spalletti é o principal cotado a assumir a vaga. Com 66 anos, o treinador tem experiência no "Calcio", com passagens por Napoli, Inter de Milão, Ancona, Venezia, Sampdoria e Empoli em uma carreira de mais de três décadas.

Luciano Spalletti foi campeão italiano pelo Napoli (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

O último trabalho de Spalletti foi no comando da seleção italiana, na qual durou quase dois anos, em 24 partidas. Em clubes, Luciano teve sucesso pelo Napoli, quando ganhou o Scudetto na temporada 2022-23. Fora da Itália, também conquistou o Campeonato Russo duas vezes, enquanto comandou o Zenit, de 2009 a 2014.

Próximos passos da Juventus

A Juventus volta a campo na quarta-feira (29), quando receberá a Udinese, no Juventus Stadium, em Turim (ITA), às 14h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora terá Massimo Brambilla à beira do campo, que treina o time reserva do clube, o Juventus Next Gen, na Série C, no comando interino da equipe.

