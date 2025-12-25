Boxing Day: o que é e por que esse ano não terá na Premier League?
Campeonato Inglês confirmou mudanças no Boxing Day, que terá apenas uma partida em 2025
A Premier League confirmou mudanças no calendário das temporadas de dezembro e janeiro e anunciou que o tradicional Boxing Day terá apenas uma partida em 2025. O dia 26 de dezembro, historicamente marcado por rodadas completas do futebol inglês, contará somente com o confronto entre Manchester United e Newcastle, rompendo parcialmente uma tradição centenária do esporte no país. O Lance! te explica porque isso acontecerá:
A decisão foi tomada em meio a ajustes no calendário nacional, motivados pela expansão das competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada.
O que é o Boxing Day?
O Boxing Day é o feriado celebrado no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro, em países que têm o inglês como principal idioma. A data é tradicionalmente associada à intensificação do comércio, com liquidações e trocas de presentes, além da celebração do dia de Santo Estêvão. Ao longo do tempo, o feriado também se consolidou como um dia de lazer para as famílias.
O que é o Boxing Day na Premier League?
No futebol inglês, o Boxing Day corresponde à rodada disputada no dia 26 de dezembro. Tradicionalmente, todas as equipes, em todas as divisões, entram em campo nesta data. Em 2025, porém, a Premier League confirmou que o Boxing Day terá apenas uma partida, como parte de uma revisão do calendário. A liga informou que a redução ocorre devido à limitação de datas disponíveis e aos impactos do aumento do número de jogos em competições europeias.
Qual a origem do Boxing Day na Premier League?
A Premier League informou ainda que medidas foram adotadas para ampliar o intervalo de descanso entre as partidas do período festivo. Segundo a entidade, os ajustes garantem que nenhum clube jogue com menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20, e que na temporada seguinte o Boxing Day volte a contar com mais jogos, já que a data cairá em um sábado.
Confira a divisão de jogos por dia
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 (Boxing Day):
- Manchester United x Newcastle United
Sábado, 27 de dezembro:
- Nottingham Forest x Manchester City
- Arsenal x Brighton
- Brentford x Bournemouth
- Burnley x Everton
- Liverpool x Wolverhampton
- West Ham x Fulham
- Chelsea x Aston Villa
Domingo, 28 de dezembro:
- Sunderland x Leeds United
- Crystal Palace x Tottenham
Terça-feira, 30 de dezembro:
- Burnley x Newcastle
- Chelsea x Bournemouth
- Nottingham Forest x Everton
- West Ham x Brighton
- Arsenal x Aston Villa
- Manchester United x Wolverhampton
Quinta-feira, 1 de janeiro de 2026:
- Crystal Palace x Fulham
- Liverpool x Leeds
- Brentford x Tottenham
- Sunderland x Manchester City
