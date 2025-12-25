menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Boxing Day: o que é e por que esse ano não terá na Premier League?

Campeonato Inglês confirmou mudanças no Boxing Day, que terá apenas uma partida em 2025

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/12/2025
06:25
troféu premier league
imagem cameraTroféu da Premier League exposto no Etihad Stadium (Foto: Divulgação/Premier League)
A Premier League confirmou mudanças no calendário das temporadas de dezembro e janeiro e anunciou que o tradicional Boxing Day terá apenas uma partida em 2025. O dia 26 de dezembro, historicamente marcado por rodadas completas do futebol inglês, contará somente com o confronto entre Manchester United e Newcastle, rompendo parcialmente uma tradição centenária do esporte no país. O Lance! te explica porque isso acontecerá:

continua após a publicidade

A decisão foi tomada em meio a ajustes no calendário nacional, motivados pela expansão das competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada.

continua após a publicidade

O que é o Boxing Day?

O Boxing Day é o feriado celebrado no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro, em países que têm o inglês como principal idioma. A data é tradicionalmente associada à intensificação do comércio, com liquidações e trocas de presentes, além da celebração do dia de Santo Estêvão. Ao longo do tempo, o feriado também se consolidou como um dia de lazer para as famílias.

O que é o Boxing Day na Premier League?

No futebol inglês, o Boxing Day corresponde à rodada disputada no dia 26 de dezembro. Tradicionalmente, todas as equipes, em todas as divisões, entram em campo nesta data. Em 2025, porém, a Premier League confirmou que o Boxing Day terá apenas uma partida, como parte de uma revisão do calendário. A liga informou que a redução ocorre devido à limitação de datas disponíveis e aos impactos do aumento do número de jogos em competições europeias.

continua após a publicidade
Premier League - Taça
Taça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)

Qual a origem do Boxing Day na Premier League?

A Premier League informou ainda que medidas foram adotadas para ampliar o intervalo de descanso entre as partidas do período festivo. Segundo a entidade, os ajustes garantem que nenhum clube jogue com menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20, e que na temporada seguinte o Boxing Day volte a contar com mais jogos, já que a data cairá em um sábado.

Confira a divisão de jogos por dia

Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 (Boxing Day):

  • Manchester United x Newcastle United

Sábado, 27 de dezembro:

    1.
  1. Nottingham Forest x Manchester City
    2. 2.
  2. Arsenal x Brighton
    3. 3.
  3. Brentford x Bournemouth
    4. 4.
  4. Burnley x Everton
    5. 5.
  5. Liverpool x Wolverhampton
    6. 6.
  6. West Ham x Fulham
    7. 7.
  7. Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro:

  • Sunderland x Leeds United
  • Crystal Palace x Tottenham

Terça-feira, 30 de dezembro:

    1.
  1. Burnley x Newcastle
    2. 2.
  2. Chelsea x Bournemouth
    3. 3.
  3. Nottingham Forest x Everton
    4. 4.
  4. West Ham x Brighton
    5. 5.
  5. Arsenal x Aston Villa
    6. 6.
  6. Manchester United x Wolverhampton

Quinta-feira, 1 de janeiro de 2026:

    1.
  1. Crystal Palace x Fulham
    2. 2.
  2. Liverpool x Leeds
    3. 3.
  3. Brentford x Tottenham
    4. 4.
  4. Sunderland x Manchester City

circulo com pontos dentroTudo sobre

