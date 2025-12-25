Boxing Day: o que é e por que esse ano não terá na Premier League?

A Premier League confirmou mudanças no calendário das temporadas de dezembro e janeiro e anunciou que o tradicional Boxing Day terá apenas uma partida em 2025. O dia 26 de dezembro, historicamente marcado por rodadas completas do futebol inglês, contará somente com o confronto entre Manchester United e Newcastle, rompendo parcialmente uma tradição centenária do esporte no país. O Lance! te explica porque isso acontecerá:

A decisão foi tomada em meio a ajustes no calendário nacional, motivados pela expansão das competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada.

O que é o Boxing Day?

O Boxing Day é o feriado celebrado no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro, em países que têm o inglês como principal idioma. A data é tradicionalmente associada à intensificação do comércio, com liquidações e trocas de presentes, além da celebração do dia de Santo Estêvão. Ao longo do tempo, o feriado também se consolidou como um dia de lazer para as famílias.

O que é o Boxing Day na Premier League?

No futebol inglês, o Boxing Day corresponde à rodada disputada no dia 26 de dezembro. Tradicionalmente, todas as equipes, em todas as divisões, entram em campo nesta data. Em 2025, porém, a Premier League confirmou que o Boxing Day terá apenas uma partida, como parte de uma revisão do calendário. A liga informou que a redução ocorre devido à limitação de datas disponíveis e aos impactos do aumento do número de jogos em competições europeias.

Taça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)

Qual a origem do Boxing Day na Premier League?

A Premier League informou ainda que medidas foram adotadas para ampliar o intervalo de descanso entre as partidas do período festivo. Segundo a entidade, os ajustes garantem que nenhum clube jogue com menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20, e que na temporada seguinte o Boxing Day volte a contar com mais jogos, já que a data cairá em um sábado.

Confira a divisão de jogos por dia

Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 (Boxing Day):

Manchester United x Newcastle United

Sábado, 27 de dezembro:

1 . Nottingham Forest x Manchester City 2 . Arsenal x Brighton 3 . Brentford x Bournemouth 4 . Burnley x Everton 5 . Liverpool x Wolverhampton 6 . West Ham x Fulham 7 . Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro:

Sunderland x Leeds United

Crystal Palace x Tottenham

Terça-feira, 30 de dezembro:

1 . Burnley x Newcastle 2 . Chelsea x Bournemouth 3 . Nottingham Forest x Everton 4 . West Ham x Brighton 5 . Arsenal x Aston Villa 6 . Manchester United x Wolverhampton

Quinta-feira, 1 de janeiro de 2026:

1 . Crystal Palace x Fulham 2 . Liverpool x Leeds 3 . Brentford x Tottenham 4 . Sunderland x Manchester City

