O atacante Karim Benzema, do Al-Ittihad, foi acusado pelo Ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, de ter ligações com o grupo fundamentalista "Irmandade Muçulmana". A acusação aconteceu após o jogador ter manifestado apoio à Palestina e aos habitantes da Faixa de Gaza, em seu perfil nas redes sociais.