22 participações em gol na temporada. Na Champions League, três gols e cinco assistências. Apesar de atuar como defensor de origem, o volume ofensivo de Achraf Hakimi é digno de dar inveja a qualquer meio-campista ou até mesmo atacantes. Para coroar o bom desempenho individual, o lateral-direito do PSG busca o maior título da carreira contra a Inter de Milão, seu ex-clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nascido e criado na capital da Espanha, Hakimi chegou as categorias de base do Real Madrid com oito anos. Após poucas oportunidades no time profissional, foi emprestado por duas temporadas ao Borussia Dortmund, da Alemanha, onde ganhou notoriedade internacional.

continua após a publicidade

Com o destaque no país germânico, o marroquino assinou por cinco temporadas com a Inter de Milão, em 2020. A negociação, estimada em 40 milhões de euros na época, comprovou ser uma pechincha no mercado de transferências conforme as primeiras exibições de Hakimi em solo italiano. Naquela temporada, ele foi crucial na conquista do Campeonato Italiano, o primeiro em 10 edições para o segundo maior vencedor da competição. No período, foi responsável por sete gols e oito assistências como titular na lateral-direita dos campeões.

Hakimi e Lautaro Martínez em ação pela Inter de Milão, na temporada 2020/21 (Foto: Miguel Medina/AFP)

Em apenas uma temporada, o bom desempenho abriu os olhos do endinheirado PSG. Ao mesmo tempo, a Inter passava por uma reformulação financeira após o título italiano, que contou a perda de nomes importantes do elenco, como o atacante Romelu Lukaku e o técnico Antonio Conte. Assim, Hakimi assinou por cinco anos com os franceses no dia 6 de julho de 2021, em transferência estimada por 68 milhões de euros.

continua após a publicidade

No esquema tático do PSG, Hakimi é muito mais que um lateral. Sua velocidade e capacidade de infiltração fazem dele um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial. Na temporada 2024/25, sob a orientação tática de Luis Enrique, Hakimi atua quase como um ponta-direita adicional, constantemente oferecendo profundidade e amplitude ao ataque parisiense.

Sua presença constante no setor ofensivo se dá, também, pelo esquema de Luis Enrique, que faz com que seus pontas de origem participem do jogo de forma mais centralizada, próximos ao atacante de referência que fica centralizado.

Dessa maneira, Hakimi é uma das principais armas dos franceses para a final da Champions League 2024/25. PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), pelo título da Champions League, na Allianz Arena, em Munique (ALE).

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.