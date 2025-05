Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (31), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da final da Champions League, Séries A, B e C do Brasileirão, da decisão da última vaga do Mundial de Clubes e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 31 de maio de 2025)

Champions League (Final)

Paris Saint-Germain x Inter de Milão – 16h – SBT, TNT e Max

Jogos de hoje: em busca do seu primeiro título, o PSG enfrenta a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

Brasileirão

Bahia x São Paulo – 18h30 – Premiere

Vasco x RB Bragantino – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Coritiba x Avaí – 16h – Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Atlético-GO x Goiás – 18h30 – Disney+

Athletic x Cuiabá – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

ABC x Náutico – 17h – DAZN e Nosso Futebol+

Retrô x Guarani – 17h – DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV)

Caxias x Londrina – 19h30 – Nosso Futebol+

Floresta x Itabaiana – 19h30 – Nosso Futebol+

Mundial de Clubes (Decisão da última vaga)

Los Angeles FC x Club América-MEX – 23h30 – DAZN, CazéTV e Sportv

Campeonato Turco

Fenerbahçce x Konyaspor – 10h – Disney+

Progreso x Danubio – 15h – Disney+

Campeonato Norueguês

Stromsgodset x HamKam – 11h – OneFootball

Tromso x Valerenga – 13h45 – OneFootball

Amistoso

Wydad Casablanca x Porto – 13h – ESPN e Disney+

Paulistão sub-20

Santos sub-20 x Itapirense sub-20 – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

MLS

St. Louis City x San Jose Earthquakes – 15h30 – Apple TV+

Nashville x New York City – 17h30 – Apple TV+

Inter Miami x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV+

Cincinnati x DC United – 20h30 – Apple TV+

Montréal x New England Revolution – 20h30 – Apple TV+

New York Red Bulls x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+

Orlando City x Chicago Fire – 20h30 – Apple TV+

Toronto FC x Charlotte FC – 20h30 – Apple TV+

Dallas x Philadelphia Union – 21h30 – Apple TV+

Houston Dynamo x Sporting KC – 21h30 – Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Real Salt Lake – 23h30 – Apple TV+

San Diego FC x Austin FC – 23h30 – Apple TV+

Campeonato Concacaf feminino sub-20

Nicarágua sub-20 (F) x Canadá sub-20 (F) – 17h – Disney+

Panamá sub-20 (F) x México sub-20 (F) – 20h – Disney+

Campeonato Uruguaio

Plaza Colonia x Liverpool-URU – 17h30 – Disney+

Miramar Misiones x Racing-URU – 20h – Disney+

