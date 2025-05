Juliano Belletti, de 48 anos, é o novo técnico do Barcelona B. O clube anunciou o brasileiro no cargo na sexta-feira (30), após temporada histórica do brasileiro no comando da equipe sub-19 dos Culés.

Com a mudança, o ex-lateral torna-se o primeiro brasileiro a assumir um cargo de treinador nas categorias profissionais da história do clube. Sob sua liderança na atual temporada, os jovens venceram o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei da categoria, além da Uefa Youth League — principal torneio europeu de base. Com o título continental, o Barcelona juvenil garantiu vaga na final da Copa Intercontinental Sub-20, marcada para agosto, contra o Flamengo, no Maracanã.

Agora à frente do time B, Belletti assume o desafio de recolocar a equipe na terceira divisão do futebol espanhol, visto que a equipe foi rebaixada na última temporada. O cargo ocupado pelo brasileiro é considerado estratégico no clube, já que o Barça Atlètic funciona como ponte entre a base e o time profissional. Treinadores como Pep Guardiola, hoje no Manchester City, e Luis Enrique, atualmente no PSG, também passaram pela equipe B antes de alçarem voos maiores no futebol europeu.

Vencedor como técnico, herói como jogador 🔵🔴

O brasileiro também viveu um capítulo especial em sua carreira como jogador nos Culés. Em 2005/06, anotou o gol do título da Champions League — esta entre os profissionais — em virada sobre o Arsenal de Thierry Henry por 2 a 1, em uma das histórias mais improváveis da competição. Na ocasião, o atleta foi reserva, e entrou na segunda etapa no lugar de Oleguer para anotar o tento vencedor, restando cerca de dez minutos para o fim do tempo regulamentar. Aquele foi apenas o segundo título continental do Barça, que depois, ergueu a Orelhuda novamente em três ocasiões: 2008/09, 2010/11 e 2014/15.

