Marquinhos entrou para a história do PSG nesta temporada ao se tornar o jogador com mais títulos conquistados pelo clube. Capitão e titular absoluto, o brasileiro foi peça-chave na campanha que levou o time à final da Champions League pela segunda vez em sua história. Resta agora apenas um obstáculo, um último jogo, uma última final — e, quem sabe, mais uma taça para a coleção.

Entre os atuais jogadores do PSG, apenas dois atletas seguem no elenco desde a campanha do vice-campeonato europeu de 2020, quando o time foi derrotado pelo Bayern de Munique na decisão. Um deles é o zagueiro Presnel Kimpembe, hoje com poucas participações em campo. O outro é Marquinhos, que segue como um dos pilares da equipe.

A decisão desta temporada será disputada justamente em Munique e marcará o encerramento de um ano de reconstrução para o PSG. Sob o comando do técnico Luis Enrique, o clube passou por uma reformulação profunda, encontrou uma nova identidade e já conquistou todos os títulos nacionais: Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga Francesa. De forma antecipada, a equipe ainda entrou para a história como o primeiro campeão invicto da liga nacional — embora tenha sofrido uma derrota após assegurar o título.

Brasileiro, capitão e campeão? 🏆

Caso levante o troféu da Champions, Marquinhos poderá igualar um feito raro: tornar-se o segundo brasileiro a erguer a taça da principal competição de clubes da Europa como capitão. Até hoje, o único a alcançar tal marca foi Marcelo, que liderou o Real Madrid no título da temporada 2021/22. Apesar de não ter entrado em campo na final contra o Liverpool, o ex-Fluminense era o capitão oficial da equipe e foi o responsável por levantar o troféu.

Agora, Marquinhos tem a chance de eternizar ainda mais seu nome — não só na história do PSG, mas também entre os grandes líderes brasileiros do futebol europeu. PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), pelo título da Champions League, na Allianz Arena, em Munique (ALE).

