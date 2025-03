O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, quer deixar a Europa e tem negociações avançadas com o Los Angeles FC, da MLS. De acordo com a apuração do jornalista Matteo Moretto, do site espanhol "Relevo", a decisão do francês foi tomada por motivos familiares.

Ainda segundo o periodista, existe um respeito muito grande entre o craque francês e o Atlético, e por isso, o clube espanhol não vai se opor caso Griezmann realmente queira deixar os Colchoneros na próxima janela de transferências. Uma reunião que acontecerá em março será definitiva para a saída ou não do francês.

Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Los Angeles FC, clube que está próximo de contratar Griezmann, já conta com algumas estrelas internacionais no seu plantel. Os compatriotas de Antoine, Hugo Lloris e Olivier Giroud, são os principais destaques da equipe norte-americana.

Após eliminação na Champions, Atlético de Madrid, clube de Griezmann, foca em La Liga

Depois da eliminação traumática na Champions League, o Atlético de Madrid vai focar em ser campeão de La Liga. O time comandado por Diego Simeone é o terceiro colocado da competição, com 56 pontos acumulados, mas foi derrotado pelo Getafe por 2 a 1 na última rodada. Na ocasião, a equipe tinha a vantagem já depois dos 40' do segundo tempo, mas sofreu dois gols após a expulsão de Correa.

Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Atleti)

O próximo confronto dos Colchoneros é contra o Barcelona, vice-líder da competição, com 57 pontos e um jogo a menos em relação ao time da capital. O Real Madrid lidera o campeonato com 60 pontos, após bater o Villarreal fora de casa por 2 a 1.