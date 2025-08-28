Com Flaco López, Argentina é convocada para Eliminatórias da Copa
Scaloni também chama Messi e campeões do mundo em 2022
Com Flaco López, do Palmeiras, no elenco, Lionel Scaloni convocou a Argentina para os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a classificação assegurada, a Albiceleste encara Venezuela e Equador.
Além de Flaco López, a Argentina conta com algumas surpresas, como a presença de Claudio Echeverri, meia do Manchester City emprestado ao Bayer Leverkusen. O atleta é tratado como uma das principais joias do país e recebe sua primeira oportunidade na equipe principal.
Apesar das novidades, Lionel Scaloni também convocou jogadores experientes, como Messi, De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvares, Dibu Martínez, entre outros nomes que participaram da Copa do Mundo de 2022. No total, a Albiceleste conta com 29 atletas, embora só 23 possam ser relacionados para os jogos.
Flaco López convence Scaloni por vaga na Argentina
Na temporada, Flaco López é um dos grandes destaques do Palmeiras, tendo marcado 17 gols e contribuído com três assistências. O centroavante é o artilheiro do Verdão em 2025 e peça chave no esquema de Abel Ferreira na luta pelos títulos do Brasileirão e Libertadores.
Confira a convocação completa
GOLEIROS:
Dibu Martínez
Walter Benítez
Gerónimo Rulli
DEFENSORES:
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Leonardo Balerdi
Juan Foyth
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Julio Soler
MEIAS:
Alexis Mac Allister
Exequiel Palacios
Alan Varela
Leandro Paredes
Thiago Almada
Nicolás Paz
Rodrigo de Paul
Giovani Lo Celso
Claudio Echeverri
Franco Mastantuono
Valentin Carboni
ATACANTES:
Giuliano Simeone
Julián Álvarez
Nicolás González
Lionel Messi
Lautaro Martínez
José Manuel López
