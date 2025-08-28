menu hamburguer
Futebol Internacional

‘Desafeto’ de Luis Enrique passa mal e é hospitalizado após jogo

Situação aconteceu em confronto da Copa da Rússia

imagem cameraRobert Moreno foi técnico da seleção da Espanha (Foto: Javier Soriano/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
11:39
  • Matéria
Robert Moreno, antigo desafeto de Luis Enrique e ex-técnico da Espanha, precisou ser hospitalizado na quarta-feira (27). Em confronto do Sochi, clube que comanda atualmente, com o Krasnodar, pela Copa da Rússia, o treinador passou mal e foi conduzido aos vestiários.

Segundo o diretor esportivo do Sochi, Igor Kudryashov, Robert sofreu um episódio de convulsão após deixar a área técnica acompanhado por um membro de sua comissão. Conduzido ao hospital pela ambulância presente no local, o treinador passou por exames e foi liberado horas depois, de acordo com o jornal "Marca".

O clássico era válido pelo grupo B da competição nacional, e terminou em vitória do Krasnodar por 4 a 2, mesmo atuando fora de casa, na gelada cidade homônima ao clube. No ato do episódio, o duelo já estava 3 a 0; momentos após Moreno sair da beira do gramado, Chirkov diminuiu o marcador. Perrin recuperou a vantagem de três gols, e nos acréscimos, Saavedra finalizou o placar.

Robert Moreno - Sochi
Robert Moreno no comando do Sochi (Foto: Reprodução)

🥊 A treta de Robert Moreno e Luis Enrique

Robert, depois de passar por Monaco e Granada, chegou ao futebol russo em 2023. Antes das experiências pelos tradicionais clubes europeus, também teve oportunidade com a seleção da Espanha, mas a jornada foi marcada por um problema pesado com Luis Enrique, campeão europeu com o PSG na última temporada.

Moreno estava na comissão de Julen Lopetegui, que deixou a seleção para assumir o Real Madrid antes da Copa do Mundo de 2018. Com a chegada de Luis, se manteve no cargo; porém, assumiu a equipe após o afastamento do ex-Barcelona, que perdeu sua filha, Xana, para uma grave enfermidade, e assinou um contrato até a Eurocopa de 2020. Ao retornar, Enrique detonou o assistente, demitiu-o de sua comissão e o chamou de "desleal", iniciando uma troca de farpas.

