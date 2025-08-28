‘Desafeto’ de Luis Enrique passa mal e é hospitalizado após jogo
Situação aconteceu em confronto da Copa da Rússia
Robert Moreno, antigo desafeto de Luis Enrique e ex-técnico da Espanha, precisou ser hospitalizado na quarta-feira (27). Em confronto do Sochi, clube que comanda atualmente, com o Krasnodar, pela Copa da Rússia, o treinador passou mal e foi conduzido aos vestiários.
Segundo o diretor esportivo do Sochi, Igor Kudryashov, Robert sofreu um episódio de convulsão após deixar a área técnica acompanhado por um membro de sua comissão. Conduzido ao hospital pela ambulância presente no local, o treinador passou por exames e foi liberado horas depois, de acordo com o jornal "Marca".
O clássico era válido pelo grupo B da competição nacional, e terminou em vitória do Krasnodar por 4 a 2, mesmo atuando fora de casa, na gelada cidade homônima ao clube. No ato do episódio, o duelo já estava 3 a 0; momentos após Moreno sair da beira do gramado, Chirkov diminuiu o marcador. Perrin recuperou a vantagem de três gols, e nos acréscimos, Saavedra finalizou o placar.
🥊 A treta de Robert Moreno e Luis Enrique
Robert, depois de passar por Monaco e Granada, chegou ao futebol russo em 2023. Antes das experiências pelos tradicionais clubes europeus, também teve oportunidade com a seleção da Espanha, mas a jornada foi marcada por um problema pesado com Luis Enrique, campeão europeu com o PSG na última temporada.
Moreno estava na comissão de Julen Lopetegui, que deixou a seleção para assumir o Real Madrid antes da Copa do Mundo de 2018. Com a chegada de Luis, se manteve no cargo; porém, assumiu a equipe após o afastamento do ex-Barcelona, que perdeu sua filha, Xana, para uma grave enfermidade, e assinou um contrato até a Eurocopa de 2020. Ao retornar, Enrique detonou o assistente, demitiu-o de sua comissão e o chamou de "desleal", iniciando uma troca de farpas.
