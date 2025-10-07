Sem Flamengo e Real Madrid, convocação do Uruguai é anunciada com três ‘brasileiros’

A seleção do Uruguai divulgou, no último domingo (5), a lista de 17 jogadores convocados para os compromissos da Data Fifa de outubro. A relação, elaborada pelo treinador Marcelo Bielsa, apresenta ausências relevantes, entre elas Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, ambos do Flamengo, e Federico Valverde, do Real Madrid.

A convocação reduzida de atletas é uma prática habitual adotada pelo treinador. Ressalta-se que o restante do elenco será composto por jovens das categorias de base da Celeste, que também participarão de amistosos sob a orientação de Bielsa. Com todos à disposição, os jogadores compreenderão suas funções durante os treinos e partidas deste mês.

O Uruguai terá dois compromissos: o primeiro, no dia 10 de outubro, às 9h45 (de Brasília), contra a República Dominicana; em seguida, três dias depois, ocorrerá o principal confronto do período, contra o Uzbequistão — equipe que disputará a Copa do Mundo pela primeira vez em 2026 — às 9h45, na Malásia.

Curiosamente, a Federação de Futebol do Uruguai divulgou imagens dos jogadores se apresentando antes do anúncio oficial da lista. À medida que essas imagens surgiam, foi possível identificar alguns atletas convocados por Bielsa. A lista definitiva, por conseguinte, só foi publicada no último fim de semana.

Além dos nomes já mencionados, destaca-se a presença de três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Puma Rodríguez, do Vasco, e Emiliano Martínez e Facundo Torres, ambos do Palmeiras. Joaquín Piquerez, também do Verdão e convocado com frequência nas últimas listas, ficou de fora desta vez.

Convocação do Uruguai para os compromissos da Data Fifa de outubro ⭐⭐⭐⭐

🧤 Goleiros: Franco Israel, Christopher Fiermarin;

🛡️ Defensores: José Luis (Puma) Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi, Juan Manuel Sanabria e Nicolás Fonseca;

🧠 Meio-campistas: Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Rodrigo Zalazar;

🎯 Atacantes: Luciano Rodríguez, Facundo Torres, Federico Viñas e Agustín Álvarez.

