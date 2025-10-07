Com poucas vagas em jogo, veja como estão as Eliminatórias da Ásia
Seis seleções disputam as três últimas vagas
As Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026 chegam para a realização da quarta fase nesta Data Fifa. Com diversas seleções confirmadas no Mundial, outras seis buscam as três últimas vagas, que serão disputadas na Arábia Saudita.
Entenda o regulamento e a classificação
Com o fim da terceira fase, que classificou Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália, sobraram três vagas, que, duas serão disputadas na quarta fase e a última na repescagem. A quarta fase coloca em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. As seleções serão divididas em dois grupos de três países, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.
A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma repescagem intercontinental.
Veja os grupos da quarta fase
|Catar
|0
|0
Emirados Árabes Unidos
0
0
Omã
0
0
|Arábia Saudita
|0
|0
Indonésia
0
0
Iraque
0
0
Calendário de jogos
1ª rodada
- Omã x Catar - quarta-feira (8), às 12h (de Brasília)
- Indonésia x Arábia Saudita - quarta-feira (8), às 14h15 (de Brasília)
2ª rodada
- Emirados Árabes Unidos x Omã - sábado (11), às 14h15 (de Brasília)
- Iraque x Indonésia - sábado (11), às 16h30 (de Brasília)
3ª rodada
- Catar x Emirados Árabes Unidos - terça-feira (14), às 14h15 (de Brasília)
- Arábia Saudita x Iraque - terça-feira (14), às 16h30 (de Brasília)
