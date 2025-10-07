Com poucas vagas em jogo, veja como estão as Eliminatórias da Ásia

As Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026 chegam para a realização da quarta fase nesta Data Fifa. Com diversas seleções confirmadas no Mundial, outras seis buscam as três últimas vagas, que serão disputadas na Arábia Saudita.

Entenda o regulamento e a classificação

Com o fim da terceira fase, que classificou Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália, sobraram três vagas, que, duas serão disputadas na quarta fase e a última na repescagem. A quarta fase coloca em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. As seleções serão divididas em dois grupos de três países, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.

A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma repescagem intercontinental.

Veja os grupos da quarta fase

Catar 0 0 Emirados Árabes Unidos 0 0 Omã 0 0

Arábia Saudita 0 0 Indonésia 0 0 Iraque 0 0

Calendário de jogos

1ª rodada

Omã x Catar - quarta-feira (8), às 12h (de Brasília)

Indonésia x Arábia Saudita - quarta-feira (8), às 14h15 (de Brasília)

2ª rodada

Emirados Árabes Unidos x Omã - sábado (11), às 14h15 (de Brasília)

Iraque x Indonésia - sábado (11), às 16h30 (de Brasília)

3ª rodada

Catar x Emirados Árabes Unidos - terça-feira (14), às 14h15 (de Brasília)

Arábia Saudita x Iraque - terça-feira (14), às 16h30 (de Brasília)

