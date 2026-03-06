Técnico do Lyon sai em defesa de Endrick após críticas: 'Injusto'

Técnico do Lyon, Paulo Fonseca saiu em defesa de Endrick após críticas por conta da eliminação da equipe na Copa da França para o Lens. O treinador português também questionou a nota dada ao brasileiro pelo "L'Équipe", que é o jornal esportivo mais importante do país.

- Não leio a imprensa, mas cheguei aqui e conversei com minha comissão sobre a partida. Endrick teve uma nota dois contra o Lens. Dois é muito injusto. Pensam que ele é a solução para todos os problemas da equipe? Quando marca (gols), é o melhor. Quando não marca ou não faz uma grande partida, é dramático. Tem que ter mais equilíbrio. Como treinador que trabalha todos os dias com Endrick, tenho que ser o primeiro a compreender a situação.

Paulo Fonseca afirmou que não se pode esperar que Endrick resolva todos os jogos em favor do Lyon. O treinador também comentou sobre a mudança tática da equipe e como essa questão pode estar afetando o brasileiro nos últimos jogos.

- Quando chegou, começou jogando pela direita. Mas agora jogamos com dois atacantes. Talvez seja difícil fazê-lo entender quais são as melhores opções de movimento para atacar em profundidade. É um jogador que quer a bola o tempo todo. O problema é que queremos a bola no espaço, e ele quer participar da construção e vem apoiar quando passa um pouco de tempo sem tocar na bola. Mas essas dificuldades são normais para um jogador de 19 anos. Todos esperam que Endrick decida o jogo, mas não tem que ser assim. Tem que ter mais equilíbrio quando se avalia a partida dele.

Neste domingo (8), Endrick volta a campo com o Lyon para enfrentar o Paris FC, pela Ligue 1, às 16h45 (de Brasília). O brasileiro espera encerrar um jejum de quatro jogos sem balançar as redes, principalmente por conta da proximidade com a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia.

Endrick vive seca de gols pela primeira vez no Lyon

Em nove partidas pelo Lyon, Endrick marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências. No entanto, o atacante balançou as redes apenas em três partidas diferentes e vive um jejum de gols desde a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Laval, que é o penúltimo colocado da Ligue 2, na Copa da França.

