Defensor do Manchester United rebate críticas de ídolo após vitória

O zagueiro Lisandro Martínez rebateu críticas feitas por Paul Scholes antes do clássico entre Manchester United e Manchester City, disputado no sábado (17), em Old Trafford, pela Premier League. Após a vitória dos Diabos Vermelhos por 2 a 0, o defensor argentino afirmou que não se sente afetado pelos comentários e disse que o ex-jogador poderia procurá-lo pessoalmente se quisesse dizer algo.
A polêmica teve início antes do dérbi, quando Scholes e Nicky Butt, participando do podcast "The Good, The Bad and The Football", questionaram a escolha de Martínez para o time titular. A dupla de ex-jogadores argumentou que a diferença de estatura entre o argentino e Erling Haaland seria fatal para o United. Scholes chegou a ironizar, dizendo que o atacante norueguês "marcaria um gol e jogaria o defensor na rede". Em campo, no entanto, Martínez e Harry Maguire neutralizaram o artilheiro rival.
Em entrevista ao "The Athletic" após o confronto, Martínez afirmou que não se deixa influenciar por opiniões emitidas na imprensa, mas deixou aberta a possibilidade de um diálogo pessoal com o ídolo do clube. O jogador destacou que críticas feitas à distância diferem da postura adotada nos encontros presenciais nos bastidores do futebol.
— Sinceramente, ele pode dizer o que quiser. Eu já disse a ele que, se quiser falar algo para mim, pode vir. Na minha casa, qualquer lugar. Eu não me importo. Eu respeito quando eles querem ajudar o clube, porque todo mundo pode falar na televisão, mas quando se senta cara a cara, ninguém fala nada na sua frente — declarou o zagueiro.
Diferença entre opinião e realidade
O argentino também fez questão de traçar uma linha entre críticas construtivas e comentários midiáticos. Para Martínez, existe uma discrepância entre o comportamento de analistas diante das câmeras e a postura que adotam quando encontram os atletas nos bastidores. Ele reforçou que seu foco permanece inalterado, independentemente do ruído externo gerado pela imprensa ou por ex-atletas.
— Eu respeito quando eles querem ajudar o clube, porque todo mundo pode falar na televisão, mas quando se senta cara a cara, ninguém fala nada na sua frente. Então, não me importo com o que dizem. Só foco na minha atuação, na performance do time e em me doar totalmente ao clube até meu último dia — completou o defensor.
O que vem por aí?
O Manchester United volta aos gramados para encarar o Arsenal, no domingo (25), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 23ª rodada da Premier League. Na tabela, a equipe está na quinta colocação, com 35 pontos.
