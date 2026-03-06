Vini Jr vira assunto em Getafe x Real Madrid: 'Me incomoda muito'

O craque Vini Jr virou assunto entre torcedores nas redes sociais durante o duelo entre Getafe e Real Madrid, na tarde desta sexta-feira (6), em jogo válido pela 27º rodada da La Liga. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1.

Mais uma vez titular do Real Madrid, Vini Jr foi um dos destaques do primeiro tempo do time de Álvaro Arbeloa diante do Getafe. O atacante brasileiro teve chance de marcar no começo do duelo, mas acertou a trave. Tchouaméni abriu o placar e Borja Iglesias empatou.

Nas redes sociais, o posicionamento de Vini Jr deixou muitos brasileiros e torcedores do Real Madrid incomodados. Sem Mbappé, lesionado, o jogador tem atuado mais centralizado. Veja os comentários abaixo:

Vini Jr em ação pelo Real Madrid, em La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Veja chance perdida pelo brasileiro e comentários dos torcedores

Tradução: Tenho visto muito Vini Jr. na posição 9 e Thiago Pitarch na esquerda…? Estou vendo direito?

Real Madrid busca contratação de algoz de Vini Jr

O Real Madrid busca a contratação do meia Rodri, do Manchester City, que foi algoz de Vini Jr na disputa da Bola de Ouro, em 2024. O atleta é visto como uma das prioridades do clube espanhol para a próxima temporada, segundo o jornalista Matteo Moretto.

O Manchester City está ciente do interesse do Real Madrid em Rodri, que tem contrato com o clube inglês até junho de 2027. No entanto, não há conversas abertas entre as duas entidades em relação a uma negociação, embora exista a expectativa de que o assunto esquente na janela de verão europeu.

Embora não seja um titular absoluto desde que voltou de uma grave lesão em que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodri é tratado como um dos pilares do elenco. O espanhol é tratado como peça insubstituível em sua estrutura de jogo, e o Manchester City entende que perdê-lo seria um duro golpe.

No entanto, Rodri, algoz de Vini Jr, tem apenas um ano de vínculo com o Manchester City e poderia assinar um pré-contrato em janeiro para se transferir sem custos para outra equipe em 2027. Caso o atleta queira sair para o Real Madrid, os ingleses devem cobrar uma compensação financeira, mas não devem dificultar o negócio.

