Leonardo Bertozzi projeta Milan x Internazionale: 'Tudo ou nada'

A ESPN e o Disney+ Premium exibem neste sábado (8), às 16h45 (horário de Brasília), o clássico entre Milan e Internazionale, pela Série A do Campeonato Italiano. O duelo será disputado no estádio Giuseppe Meazza e coloca frente a frente o líder contra o vice-líder da competição. A transmissão terá narração de Vinicius Moura e comentários de Gian Oddi e Carlos Eugênio Simon, que analisará a arbitragem.

Para Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN e especializado em futebol italiano, o clássico entre Milan e Internazinale tem peso decisivo na temporada.

- É um clássico que pode praticamente decidir o campeonato. A Internazionale tem 10 pontos de vantagem, então para o Milan é um tudo ou nada: só a vitória mantém a briga viva e ainda teria um peso enorme para a autoestima do torcedor, especialmente após uma temporada decepcionante - começou o jornalista.

- Para a Inter, que agora foca nas competições nacionais, um triunfo praticamente sentencia o título, mesmo sem Lautaro. Ainda assim, nomes como Federico Dimarco e, do outro lado, Luka Modric, aumentam ainda mais a atração do jogo - completou Leonardo Bertozzi.

A Internazionale ocupa a primeira posição, com 67 pontos, enquanto o Milan aparece logo atrás, com 57. O confronto é o tradicional Derby della Madonnina e pode ser determinante na corrida pelo título. Com clima de decisão e rivalidade histórica, o clássico promete fortes emoções na tela da ESPN e do Disney+ Premium.

