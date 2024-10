Sem Cristiano Ronaldo, Talisca salva Al-Nassr em empate no Sauditão

Anderson Talisca foi o herói do Al-Nassr no jogo entre Al-Kholood e Al-Nassr (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 14:16 • Buraidah (SAU)

Sem Cristiano Ronaldo comandando o ataque, o Al-Nassr se salvou no final do jogo contra o Al-Khlood, nesta sexta-feira (25), pela oitava rodada do Campeonato Saudita. O jogo, que terminou no empate em 3 a 3, teve os gols de Laporte e Anderson Talisca (2x) para os visitantes. Myziane Maolida (2x) e Jackson Muleka marcaram para os mandantes.

Com o resultado, os Cavaleiros de Najd seguiram na terceira colocação do Sauditão, com 18 pontos, e não encostaram nos dois primeiros - Al-Hilal e Al-Ittihad, ambos com 21. Por outro lado, os mandantes da partida se manteram próximos da zona de rebaixamento, com 6 pontos.

Como foi o jogo?

As emoções em Buraidah iniciaram logo cedo. Aos 11 minutos, em erro do Al-Nassr no ataque, Myziane Maolida arrancou pelo lado esquerdo, soltou no fundo para Moleka e deu opção no meio. Inteligente, o centroavante viu a passagem do companheiro e devolveu; Maolida limpou Yahya e bateu mascado, mas com precisão o suficiente para superar Bento e inaugurar o marcador.

Cinco minutos depois, veio o empate dos Cavaleiros de Najd: em escanteio pelo lado direito, Ghareeb cruzou na primeira trave, Lajami desviou com o pé direito caindo, e Laporte, passando da bola, se esticou para trás, cabeceando no contrapé de Marcelo Grohe e deixando tudo igual, o que possibilitou a virada do Al-Nassr poucos minutos depois.

Aos 24 minutos, Talisca reverteu o placar da partida no rebote da finalização de Sadio Mané. Porém, para desespero dos visitantes, a estrela de Myziane Maolida brilhou mais uma vez: o atacante marcou o segundo do Al-Khlood antes do intervalo, em finalização de fora da área.

No segundo tempo, o cenário mudou drasticamente para o clube de Riade: Jackson Muleka recebeu um cruzamento na medida e abriu vantagem aos mandantes. Apesar de ter o controle das ações do jogo, o Al-Nassr não conseguia reverter e ficou atrás no placar. Porém, nos acréscimos, Anderson Talisca pegou a bola na marca da cal e empatou para o time de Stefano Pioli de pênalti.

Otávio, em ação pelo Al-Nassr contra o Al Kholood, sem Cristiano Ronaldo no ataque (Foto: Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

Al Kholood 3 x 3 Al-Nassr

8ª rodada - Saudi Pro League

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de outubro de 2024, às 12h05 (de Brasília)

📍 Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Buraidah (SAU)

🥅 Gols: Myziane Maolida 2x (KHO - 12' 1T e 28' 1T); Aymeric Laporte (NAS - 17' 1T); Anderson Talisca 2x (NAS - 24' 1T e 45+5' 2T); Jackson Muleka (26' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Jackson Muleka e Sultan Al Shahri (KHO); Marcelo Brozovic e Abdullah Alkhaibari (NAS)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

AL KHOLOOD (Técnico: Noureddine Zekri)

Marcelo Grohe; Abdulrahman Al Sefre (Abdullah Hawsawi - 32' 2T), William Troost-Ekong, Norbert Gyömber e Hassan Al-Asmari (Sultan Al Shahri - 1' 2T); Kevin N'Doram; Abdulfattah Asiri (Hammam Al Hammami - 19' 2T), Álex Collado, Aliou Dieng e Myziane Maolida; Jackson Muleka.



AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Sultan Al-Ghannam (Nawaf Boushal - 16' 2T), Ali Lajami, Aymeric Laporte (Al-Fatil - 31' 1T) e Ayman Yahya (Salem Al Najdi - 29' 2T); Otávio e Abdullah Al Khaibari; Ângelo (Wesley - 1' 2T), Abdulrahman Ghareeb (Marcelo Brozovic - 1' 2T) e Sadio Mané; Anderson Talisca.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Georgi Nikolov Kabakov-BUL

🚩 Assistentes: Martín Veselinov Margaritov-BUL e Diyan Hristov Valkov-BUL

4️⃣ Quarto árbitro: Meshal Al-Shehri-SAU

🖥️ VAR: Demitri Doragunofu-BUL e Faisal Al Qahtani-SAU