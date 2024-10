Riquelme ‘protagoniza’ confusão de torcedores do Boca Juniors

Riquelme conquistou três Libertadores como jogador do Boca Juniors (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 11:51 • Buenos Aires (ARG)

Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors, se envolveu em um conflito no intervalo de um jogo da Copa Argentina. Durante o confronto com o Gimnasia de La Plata, o ídolo do clube desceu para as arquibancadas para evitar que uma confusão entre torcedores se alastrasse em La Bombonera.

A briga entre os aficionados das duas equipes aconteceu no intervalo da partida, e policiais também participaram para intervir. Riquelme empurrou alguns apoiadores xeneizes para trás e apartou a tensão; antes, um grupo derrubou uma grade para facilitar a pancadaria evitada posteriormente.

O duelo entre Boca Juniors e Gimnasia valia vaga na semifinal da Copa Argentina. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1; nas penalidades, o jovem goleiro Leandro Brey defendeu quatro penalidades e colocou a equipe de Juan Román, treinada por Fernando Gago, nas semifinais da competição.

A primeira semifinal da copa já foi disputada, com virada do Central Córdoba por 2 a 1 sobre o Huracán. Agora, os Ferroviários aguardam a definição do outro lado da chave, entre o Boca e o Vélez Sarsfield, que na fase anterior, derrubou o San Lorenzo em Almagro.

🔵🟡 A NOVA VIDA DE JUAN ROMÁN RIQUELME NO BOCA JUNIORS

Riquelme foi eleito presidente do Boca Juniors em dezembro do último ano, em eleição com o maior pleito da história do futebol argentino. Ídolo e multicampeão como jogador, o ex-meia está em busca de seu primeiro título como chefe principal do clube. Ao longo de sua carreira, foram 11 troféus como jogador, além de outros seis na função de vice-presidente, exercida durante a gestão de Jorge Ameal Amor entre 2019 e 2023.

Riquelme tem seis títulos pelo Boca Juniors como dirigente (Foto: Juan Mabromata / AFP)