Mourinho detona árbitro após expulsão: ‘Ele me disse algo incrível’

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 19:29 • Istambul (TUR)

O técnico José Mourinho se envolveu em mais uma polêmica durante o empate por 1 a 1 entre Fenerbahçe e Manchester United, pela terceira rodada da Europa League. O técnico português foi expulso durante o segundo tempo do jogo, após uma discussão com o árbitro, e ironizou a decisão.

- O árbitro me disse algo incrível: que podia ver o lance dentro da área e o meu comportamento na linha lateral. Eu o parabenizo, porque ele é absolutamente incrível. Sua visão periférica durante o jogo, em alta velocidade, e ele tinha um olho na situação do pênalti e o outro no meu comportamento. Por isso ele é um dos melhores árbitros do mundo.

O lance citado por Mourinho foi um possível pênalti em cima de Osayi-Samuel, aos 11 minutos do segundo tempo: o jogador do Fenerbahçe invadiu a área driblando quando foi tocado por Manuel Ugarte. Tanto o árbitro do jogo quanto o VAR deixaram o jogo seguir.

Para Mourinho, Fenerbahçe merecia a vitória

Além da bronca pela expulsão, Mourinho comentou a atuação de sua equipe após o jogo. Para o técnico, o Fenerbahçe foi melhor que o Manchester United e merecia a vitória. O português ainda deixou claro que o resultado foi melhor para os ingleses do que para a sua equipe.

- Eles conseguiram um ponto contra nós, não nós que conseguimos um ponto contra eles. Jogamos de forma incrível, contra um time de nível superior ao nosso. (...) Onana (goleiro do Manchester United) defendeu o resultado, meu goleiro não fez uma defesa. Fomos melhores que eles. Foi um bom resultado para o Manchester United - disparou.

O empate por 1 a 1 deixa o Fenerbahçe estacionado no meio da tabela da Europa League, na 14ª posição, com cinco pontos em três jogos (são dois empates e uma vitória). O Manchester United, por sua vez, termina a rodada na 21ª posição, com três pontos em três jogos (três empates).

