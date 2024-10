Real Madrid x Barcelona: Ancelotti deposita confiança em Mbappé

Mbappé conversa com Carlo Ancelotti após ser substituído (Foto: Javier SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 10:08 • Madri (ESP)

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva antes do clássico com o Barcelona, neste sábado (26), pelo Campeonato Espanhol. O técnico italiano, ao ser questionado sobre Kylian Mbappé, rasgou elogios e despejou confiança no craque merengue.

➡️ Neymar pode se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, diz jornalista

Mbappé marcou apenas um gol nos últimos cinco jogos pelo clube, e recebeu críticas pelo desempenho em algumas partidas no período. O único tento marcado nos últimos 30 dias aconteceu diante do Celta de Vigo, também por La Liga.

- Ele teve influência direta nos dois primeiros gols contra o Borussia Dortmund, e estamos felizes porque tem contribuído. Já estamos satisfeitos com o que ele fez até aqui, mas sabemos que fará ainda mais, porque tem qualidades para isso. Não temos pressa. Acho que ele contribuirá também amanhã - disse o comandante.

O desempenho de Kylian em jogos diante do Barcelona é positivo. Apesar de fazer seu primeiro "El Clásico", o atacante encontrou os catalães quatro vezes com a camisa do PSG, marcando seis vezes e gerando duas classificações aos parisienses em dois mata-matas de Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Em partidas contra o Barcelona, ele já se destacou e sabe bem o que tem que fazer. Os companheiros confiam muito nas qualidades dele, e acredito que será importante como sempre é. A sua forma de gerir o pré-jogo é simples, e ele tem muita confiança em suas qualidades - completou Ancelotti.

⚪ OS NÚMEROS DE MBAPPÉ NO REAL MADRID DE ANCELOTTI

⚽ 13 jogos

⌛ 1.059 minutos em campo

🥅 8 gols

📤 2 assistências

🏆 1 título (Supercopa da Uefa)

O primeiro dérbi de Mbappé acontecerá neste sábado (26), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto vale a liderança do Espanhol: em caso de vitória do Real, os dois empatam em pontos (27 a 27), mas os merengues saltam para a liderança por ter vencido o confronto direto.