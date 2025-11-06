Convocação da Argentina revolta torcedores do Palmeiras: 'Inacreditável'

O atacante Flaco López foi convocado para defender a Seleção Argentina no amistoso preparatório para a próxima edição da Copa do Mundo, contra Angola, no próximo dia 14 de novembro. Com isso, a tendência é que o jogador desfalque o Palmeiras no clássico contra o Santos, adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no sábado (15), na Vila Belmiro. Após a notícia, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

Além de Flaco López, Vitor Roque também foi chamado para defender o Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, e será desfalque no clássico paulista. Nas redes sociais, os torcedores lamentaram a ausência dos atacantes titulares da equipe comandada por Abel Ferreira. Confira abaixo.

Nesta quinta-feira (6), os atacantes estão relacionados para o clássico entre Palmeiras e Santos que se enfrentam em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Veja a provável escalação para o clássico

Buscando se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá praticamente todo o elenco à disposição para encarar o Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A exceção do trio de lesionados, formado por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que ficaram fora das últimas partidas da equipe, apenas Aníbal Moreno aparece como novidade entre os desfalques.

Com isso, o técnico Abel Ferreira deve ir a campo com força máxima no clássico contra o Santos, nesta quinta-feira (6). Confira abaixo.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras volta a enfrentar o Santos

Menos de dez dias depois do confronto no Allianz Parque, Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar, dessa vez na casa alvinegra. Para o jogo, Abel Ferreira pode ter até oito desfalques com possíveis atletas selecionados por suas respectivas seleções.

