Corinthians terá maratona de mata-matas após Data Fifa

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 04/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

A segunda metade do mês de outubro reserva uma sequência dura para o Corinthians. Após a parada para a Data Fifa, o Timão terá três jogos de mata-mata em onze dias, fora as partidas do Campeonato Brasileiro que podem definir o rebaixamento ou não do time.

A primeira decisão é o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão receberá o Flamengo na Neo Química Arena, no domingo (20), às 16h, buscando reverter o placar de 1 a 0 que o time carioca conquistou no jogo de ida.

A decisão seguinte acontece na quinta-feira (24). A equipe de Ramón Díaz receberá o Racing, da Argentina, na Neo Química Arena, às 21h30, para disputar o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana.

E na quinta-feira (31) seguinte, vai à Avellaneda fazer o jogo de volta contra o time argentino às 21h30.

Como se esses compromissos não fossem o suficiente, o Alvinegro ainda terá, entre esses jogos decisivos, confrontos importantíssimos para assegurar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque são partidas com equipes que, assim como ele, tentam fugir da zona da degola.

O primeiro jogo será imediatamente após a Data Fifa, na quinta-feira (17) contra o Athletico-PR, que atualmente ocupa a 15ª colocação na tabela, duas posições acima do Timão e com apenas três pontos a mais.

O outro jogo será com o Cuiabá, atual penúltimo colocado da tabela. A partida será na Arena Pantanal na segunda-feira (28), às 19h.

O acúmulo de jogos importantes será um desafio e tanto para Ramón Díaz e seus comandados. O técnico terá que fazer escolha difíceis para tentar manter o Corinthians vivo nas três competições.