A aposta do Corinthians em Clarence Seedorf carrega uma contradição que precisa ser dita desde já: o currículo de jogador é gigante, o de treinador é modesto. O clube chega à 31ª rodada do Brasileirão a um ponto da zona de rebaixamento, acaba de demitir Fernando Diniz e entrega a missão de uma reviravolta a um holandês que não dirige um clube desde 2019. A expectativa é enorme. A evidência, escassa.

Os números de Seedorf treinador não assustam ninguém, são 63 jogos, 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, aproveitamento de 40,74% e nenhum título na carreira. O último trabalho foi na seleção de Camarões, em 2018 e 2019, com direito a participação na Copa Africana de Nações ao lado de Patrick Kluivert. Sete anos longe do banco é uma eternidade no futebol, e o risco de defasagem é real. Repare, o Seedorf jogador conhece o futebol brasileiro de perto, passou pelo Botafogo, mas o Seedorf treinador nunca foi testado no moedor de técnicos que é o Brasileirão.

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A filosofia holandesa de posse e controle

O que dá para mapear da filosofia dele vem dos trabalhos no Milan, no Deportivo La Coruña e em Camarões, e a base é clara: compacidade em todas as fases, controle do corredor central e transições rápidas. Sem a bola, os times de Seedorf fecham o meio, forçam o adversário para os lados e não sobem a pressão no campo de ataque. Ele espera o jogo, intercepta cruzamentos com jogadores altos e ataca em bloco. É um desenho de paciência, de quem entende que o espaço aparece para quem sabe esperar.

Com a bola, o mecanismo é vertical e bem definido. Seedorf constrói em 3 mais 2, libera os alas para o último terço, usa três jogadores interiores e trabalha a dinâmica do terceiro homem: atrai o adversário para um lado para explorar o outro. A bola longa é arma constante para encontrar atacantes de velocidade atacando a última linha. No Corinthians, o desenho mais provável é o 4-2-3-1, com variação para o 3-4-1-2, porque ele molda o esquema às peças que tem na mão, e o elenco corintiano tem volantes de construção e meias de associação para sustentar essa ideia.

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Clarence Seedorf assinou contrato com o Corinthians até o final de 2027 (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Para Memphis pode ser um trampolim

E é aqui que entra a pergunta que o torcedor quer ver respondida: Depay pode melhorar com Seedorf? A leitura é favorável. O holandês é um atacante que flutua, recebe na entrelinha e gosta de se associar, exatamente o perfil que o jogo de Seedorf potencializa com os interiores e a dinâmica do terceiro homem. Além disso, a gestão humanizada do treinador, que trata o atleta como indivíduo e constrói relação de respeito mútuo, costuma render frutos com estrelas de ego grande.

Os pontos negativos, porém, são factíveis a olho nu. Sete anos sem treinar, amostra pequena de jogos, nenhum título e um aproveitamento abaixo de 41% formam um pacote de risco alto para um clube que não tem tempo nem paciência para experimentos. O Corinthians está a um ponto da degola, com uma estrutura institucional em crise e uma torcida que não aceita processo longo. Seedorf conhece o futebol brasileiro como jogador, mas o banco do Parque São Jorge é outro planeta, e a pressão aqui cobra em dias, não em temporadas.

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O cenário é de aposta calculada, e o risco é a conta chegar antes do trabalho dar qualquer perspectiva digna de análise. Se Seedorf conseguir impor a compacidade e a verticalidade que marcam seus times, com Memphis e os meias de associação como chave ofensiva, o Corinthians tem peças para escapar do sufoco. Mas se a adaptação demorar, o moedor de técnicos não perdoa. Fiel torcedor, espere um time que fecha o meio e ataca em bloco, mas não espere milagre de curto prazo! A margem de erro é de um ponto, e o holandês vai precisar primeiro de resultado, antes de consolidar qualquer ideia de futebol.

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Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

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