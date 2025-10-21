Vidente crava resultado de Flamengo x Racing pela Libertadores

O primeiro jogo da decisão entre Flamengo e Racing acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a previssão a equipe do técnico Filipe Luís irá entrar bastante focada no confronto na busca de conseguir ter um bom resultado em casa. O vidente destacou a possibilidade de mudanças impactantes no elenco rubro-negro, que podem interferir de forma eficaz na partida.

Luiz Filho apontou para um dia festivo para a torcida do Flamengo. Apesar disso, ele ponderou as boas energias e apontou que é necessário bastante seriedade ao lidar com o confronto.

continua após a publicidade

Pelo lado do Racing, o vidente previu que a equipe argentina não irá se esconder do jogo. Mesmo fora de casa, a tendência é de que o clube de La Avellaneda tentará ter o controle da posse de bola em alguns momentos do confronto.

Apesar disso, a estratégia de não se esconder não deve garantir um bom resultado para o time argentino. O vidente não descartou a possibilidade de empate no confronto, mas a classificou como pequena. Ele destacou que o Flamengo não pode vacilar, e que deve sair do Maracanã com uma vitória.

continua após a publicidade

Flamengo x Racing

Esta quarta-feira (22) marca o primeiro confronto entre as equipes. O primeiro embate acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a equipe carioca é importante construir um resultado favorável para decidir a vaga para a final da Libertadores fora de casa. O confronto de volta acontece na próxima quarta-feira (29), no Estadio Presidente Perón, na Argentina.