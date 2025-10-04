menu hamburguer
Futebol Internacional

Saudades de Alisson? Veja números do Liverpool sem goleiro por lesão

Goleiro é desfalque em duelo contra o Chelsea

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
04:15
No segundo tempo, Alisson deixa jogo do Liverpool lesionado.
imagem cameraNo segundo tempo, Alisson deixa jogo do Liverpool lesionado (Foto: Ozan Kose/AFP)
O Liverpool viaja a Londres para encarar o Chelsea em partida válida pela sétima rodada da Premier League. Para o clássico contra, os Reds terão o desfalque de Alisson, que sofreu lesão na coxa durante a última partida da equipe, na derrota por 1 a 0 para o Galatasaray, na Champions League. A ausência do goleiro brasileiro não é uma novidade, já que, em oito temporadas pelo clube, o jogador esteve de fora por questões médicas algumas vezes.

As ausências de Alisson

Desde 2018 no Liverpool, Alisson desfalcou o Liverpool por lesão em 56 partidas, sendo a maioria por contusões na coxa e na panturrilha. Dentro dessas ausências, os Reds venceram 41 jogos, empataram seis e saíram derrotados em nove, com 76,79% de aproveitamento.

A temporada de maior ausência foi a 2023/24, com 17 partidas fora. O retrospecto da equipe foi positivo, com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Porém, nesses jogos que o Liverpool foi superado, foram em duelos que geraram eliminações. A primeira foi na Copa da Inglaterra, com Caoimhín Kelleher no gol, o Manchester United bateu o Liverpool por 4 a 3, com gol no último lance da prorrogação.

Manchester United 2x2 Liverpool Alisson
Jogadores do Manchester United comemoram gol contra o Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A segunda foi pela Europa League, quando Alisson não jogou a partida de ida das quartas de final da Europa League, contra a Atalanta, dentro de Anfield. Na partida, domínio dos italianos, que venceram por 3 a 0 e encaminharam a classificação. No duelo de volta, em Bergamo, Alisson retornou e os Reds venceram por 1 a 0, mas sem conseguir a reação em busca da vaga.

Porém, a ausência mais sentida do goleiro brasileiro foi em 2020, na partida de volta oitavas de final da Champions League, contra o Atlético de Madrid. Os Reds havia perdido a ida por 1 a 0, em Madrid, e contava com o apoio de Anfield para reverter o placar. Sem Alisson, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool na época, escalou o espanhol Adrián no gol.

No duelo, o Liverpool dominou o Atleti e abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo, com Georginio Wijnaldum. Sem conseguir outro gol, os Reds foram a prorrogação, na qual Roberto Firmino marcou logo no início e deu a vantagem a equipe inglesa. Porém, logo no minuto seguinte, Adrián falhou na saída de bola e Marcos Llorente aproveitou para diminuir e devolver a vaga aos Colchoneros.

Ao fim, em contra-ataques fulminantes, os comandados por Simeone marcaram outras duas vezes, com Llorente e Morata, venceram e se classificaram a próxima fase da Champions League.

Adrian - Liverpool Alisson
Adrián com a camisa do Liverpool (Foto: Divulgação)

Sem o goleiro novamente

Sem Alisson outra vez, o substituto será Giorgi Mamardashvili, contratado em 2024/25, junto ao Valencia, por 35 milhões de euros. Mesmo contratado na temporada passada, o goleiro georgiano chegou ao Liverpool apenas agora, já que os ingleses emprestaram o arqueiro ao próprio Valencia.

Giorgi Mamardashvili em ação pelo Valencia (Foto: Jose Jordan/AFP)
Giorgi Mamardashvili em ação pelo Valencia (Foto: Jose Jordan/AFP)

