Saudades de Alisson? Veja números do Liverpool sem goleiro por lesão
Goleiro é desfalque em duelo contra o Chelsea
- Matéria
- Mais Notícias
O Liverpool viaja a Londres para encarar o Chelsea em partida válida pela sétima rodada da Premier League. Para o clássico contra, os Reds terão o desfalque de Alisson, que sofreu lesão na coxa durante a última partida da equipe, na derrota por 1 a 0 para o Galatasaray, na Champions League. A ausência do goleiro brasileiro não é uma novidade, já que, em oito temporadas pelo clube, o jogador esteve de fora por questões médicas algumas vezes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Liverpool e seleção inglesa tem falência decretada; confira
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Após 2ª rodada, Supercomputador muda favorito na Champions League
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal ironiza derrota do Liverpool na Champions League: ‘Saiu caro’
Futebol Internacional01/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
As ausências de Alisson
Desde 2018 no Liverpool, Alisson desfalcou o Liverpool por lesão em 56 partidas, sendo a maioria por contusões na coxa e na panturrilha. Dentro dessas ausências, os Reds venceram 41 jogos, empataram seis e saíram derrotados em nove, com 76,79% de aproveitamento.
A temporada de maior ausência foi a 2023/24, com 17 partidas fora. O retrospecto da equipe foi positivo, com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Porém, nesses jogos que o Liverpool foi superado, foram em duelos que geraram eliminações. A primeira foi na Copa da Inglaterra, com Caoimhín Kelleher no gol, o Manchester United bateu o Liverpool por 4 a 3, com gol no último lance da prorrogação.
A segunda foi pela Europa League, quando Alisson não jogou a partida de ida das quartas de final da Europa League, contra a Atalanta, dentro de Anfield. Na partida, domínio dos italianos, que venceram por 3 a 0 e encaminharam a classificação. No duelo de volta, em Bergamo, Alisson retornou e os Reds venceram por 1 a 0, mas sem conseguir a reação em busca da vaga.
Porém, a ausência mais sentida do goleiro brasileiro foi em 2020, na partida de volta oitavas de final da Champions League, contra o Atlético de Madrid. Os Reds havia perdido a ida por 1 a 0, em Madrid, e contava com o apoio de Anfield para reverter o placar. Sem Alisson, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool na época, escalou o espanhol Adrián no gol.
No duelo, o Liverpool dominou o Atleti e abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo, com Georginio Wijnaldum. Sem conseguir outro gol, os Reds foram a prorrogação, na qual Roberto Firmino marcou logo no início e deu a vantagem a equipe inglesa. Porém, logo no minuto seguinte, Adrián falhou na saída de bola e Marcos Llorente aproveitou para diminuir e devolver a vaga aos Colchoneros.
Ao fim, em contra-ataques fulminantes, os comandados por Simeone marcaram outras duas vezes, com Llorente e Morata, venceram e se classificaram a próxima fase da Champions League.
Sem o goleiro novamente
Sem Alisson outra vez, o substituto será Giorgi Mamardashvili, contratado em 2024/25, junto ao Valencia, por 35 milhões de euros. Mesmo contratado na temporada passada, o goleiro georgiano chegou ao Liverpool apenas agora, já que os ingleses emprestaram o arqueiro ao próprio Valencia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias