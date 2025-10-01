menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornal ironiza derrota do Liverpool na Champions League: ‘Saiu caro’

Jornalista espanhol criticou desempenho abaixo dos reforços

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:23
Pela Champions League, o Liverpool foi derrotado pelo Galatasaray por 1 a 0 (Foto: Ozan KOSE / AFP)
Pela Champions League, o Liverpool foi derrotado pelo Galatasaray por 1 a 0 (Foto: Ozan KOSE / AFP)
A derrota do Liverpool para o Galatasaray por 1 a 0, pela Champions League, segue com grande repercussão na mídia europeia. Após críticas de Jamie Carragher, lenda do clube, na televisão britânica, foi a vez da imprensa espanhola detonar a atuação dos Reds, em Istambul. Em coluna publicada nesta quarta-feira (1º), no diário "Sport", a jornalista Cláudia Espinosa destacou o desempenho abaixo dos reforços milionários na partida.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No início da coluna, Espinosa destacou o valor investido pelo Liverpool na última janela de transferências. Os Reds foram o clube que mais gastaram durante o período de movimentação de jogadores, com cerca de 365 milhões de euros gastos. Porém, diversos reforços ainda não trouxeram o impacto imediato a equipe de Arne Slot, que amaga a segunda derrota seguida na temporada.

— 365 milhões de euros. A quantia impressionante que o Liverpool gastou com Hugo Ekitiké (95), Florian Wirtz (125) e Alexander Isak (145). O ex -jogador do Newcastle, aliás, é considerado a contratação mais cara da história da Premier League. No entanto, nenhum dos três, por vários motivos, conseguiu fazer a diferença no RAMS Park. E o Liverpool, que acabara de perder para o seu "Kryptonita" - o Crystal Palace de Oliver Glasner - viveu um verdadeiro inferno em Istambul e foi derrotado por uma margem mínima pelo Galatasaray liderado por Victor Osimhen — afirmou Cláudia Espinosa.

Osimhen comemora gol com companheiros do Galatasaray sobre o Liverpool, na Champions League
Osimhen comemora gol com companheiros do Galatasaray sobre o Liverpool, na Champions League (Foto: Ozan Kose/AFP)

Reforço criticado

Na sequência, a jornalista espanhola criticou o desempenho de Alexander Isak e comparou com o preço investido pelos Reds para ter o atleta. No fim de agosto, o Liverpool desembolsou cerca de 150 milhões de euros para tirar o atacante sueco do Newcastle, o que se tornou a maior transferência da história da Premier League. Porém, a atuação apagada do jogador gerou críticas.

— Isak esteve em campo por 30 minutos. Completou dois passes e tocou na bola quatro vezes. Uma atuação longe dos 150 milhões de euros que o Liverpool pagou por seu talento neste verão — finalizou a jornalista.

Isak lamenta derrota do Liverpool para o Galatasaray por 1 a 0 (Foto: Ozan KOSE / AFP)
Isak lamenta derrota do Liverpool para o Galatasaray por 1 a 0 (Foto: Ozan KOSE / AFP)

O que vem por aí?

No sábado (4), o Liverpool visita o Chelsea, pela Premier League, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Mesmo com a sequência negativa, os Reds lideram a tabela do Campeonato Inglês, com 15 pontos conquistados, dois a mais que o Arsenal, vice-líder da competição.

