Cruzeiro recebe proposta de clube da Premier League por Kaio Jorge

Artilheiro do Brasileirão e ainda na briga pela artilharia da Copa do Brasil mesmo sem estar na final, Kaio Jorge chama atenção do mercado europeu. Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma proposta do West Ham no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

Segundo apurou o Lance!, a Raposa recusou o valor e entende que só seria vantajoso abrir negociações com os ingleses por 40 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões). A maior venda da história da equipe foi a de Geovanni, em 2001, que foi vendido ao Barcelona por 18 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões na época e cerca de R$ 100 milhões atualmente).

Recentemente, o presidente da SAF do clube, Pedro Lourenço, explicou que não pretende negociar nenhum jogador titular.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– A gente está trabalhando. Ele (Tite) colocou os nomes. O principal que ele pediu foi para nós não nos desfazermos de nenhum jogador. A não ser em algum caso extremo. Esse já era nosso plano, não se desfazer de nenhum jogador do time titular – disse Pedrinho sobre o mercado da bola do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Do outro lado, Kaio Jorge não se empolgou com a possibilidade de defender o West Ham e quer jogar a próxima Libertadores. Atualmente, a equipe inglesa está na 18ª posição da Premiere League, com apenas 13 pontos em 17 partidas.

A informação do interesse do West Ham em Kaio Jorge foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br><br>

Cruzeiro já recebeu outra investida por Kaio Jorge

Recentemente, Kaio Jorge já recebeu uma investida do Zenit, da Rússia. A equipe consultou o jogador em duas ocasiões, mas não avançou nas tratativas.

continua após a publicidade

Atualmente, o camisa 19 tem vínculo com o Cabuloso até dezembro de 2028. Ele chegou na temporada de 2024, mas em 2025 se destacou muito trabalhando com o treinador Leonardo Jardim.

Ao todo, ele fechou a temporada com 21 gols marcados no Brasileirão, primeiro na história do clube a ser artilheiro da competição. Com o destaque, ele voltou a figurar na Seleção, sendo chamado por Carlo Ancelotti. Este inclusive é um motivo para vislumbrar seu futuro no Cruzeiro, uma vez que já chamou atenção do técnico atuando pela Raposa.