Com gol de brasileiro, Chelsea sai atrás mas busca empate contra Newcastle
João Pedro marcou o heróico com do empate para os Blues
Em duelo animado, o Newcastle empatou com o Chelsea FC por 2 a 2 neste sábado (20), pela 17ª rodada da Premier League. O confronto foi disputado no St James' Park, em Newcastle, e teve dois tempos bem distintos. A equipe da casa abriu vantagem ainda no primeiro tempo, com dois gols de Woltemade, mas viu os Blues reagirem após o intervalo, com tentos de Reece James e João Pedro.
Com o resultado, as posições na tabela não sofreram alterações significativas. O Newcastle permaneceu no meio da classificação, na 11ª colocação, agora com 23 pontos. Já o Chelsea seguiu no G-4, em quarto, e somou um ponto importante fora de casa, embora tenha desperdiçado a chance de se aproximar ainda mais do líder. O empate também impediu que qualquer uma das equipes "subisse o elevador" nesta rodada.
Newcastle x Chelsea: como foi o jogo?
O clima de clássico se fez presente desde os primeiros minutos. Com a parte superior da tabela embolada, a vitória era considerada fundamental para os dois lados, e isso se refletiu na postura agressiva adotada desde o apito inicial. Empurrado pela torcida, o Newcastle começou melhor e impôs intensidade alta, pressionando a saída de bola do Chelsea.
A estratégia surtiu efeito logo aos quatro minutos. Após erro de Fofana na defesa, Murphy cruzou pela direita para Gordon, que finalizou e obrigou Sánchez a fazer boa defesa. No rebote, Woltemade apareceu livre dentro da área e abriu o placar para os Magpies. O gol deu ainda mais confiança à equipe da casa, que manteve a marcação alta e dificultou a construção ofensiva dos visitantes.
O Chelsea até tentou responder explorando os lados do campo, mas encontrou dificuldades diante da intensidade do adversário. O Newcastle seguia forte nos duelos e controlava as ações. A pressão voltou a resultar em gol ainda no primeiro tempo. Em jogada de bola parada, Gordon levantou na área e encontrou Woltemade, que subiu bem para marcar o segundo, ampliando a vantagem e levando a torcida ao delírio.
Após um primeiro tempo de domínio do Newcastle, o Chelsea voltou para a etapa final com outra postura. A equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo, adiantou suas linhas e encontrou espaços. A mudança de atitude foi recompensada logo no início do segundo tempo, quando os Blues conseguiram uma falta próxima à meia-lua.
Na cobrança, Reece James optou pelo chute direto. A finalização saiu forte, com curva, surpreendeu Ramsdale, bateu na trave e morreu no fundo das redes, diminuindo o placar e recolocando o Chelsea no jogo. O gol mudou o cenário da partida, que passou a ser mais equilibrada, com chances para os dois lados.
O Newcastle tentou retomar a pressão, mas já encontrava um Chelsea mais organizado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. Em uma dessas transições rápidas, o empate saiu. Após ataque dos Magpies, Sánchez ficou com a bola e percebeu João Pedro no campo ofensivo. O goleiro lançou longo, o brasileiro dominou e conseguiu se desvencilhar do marcador, arrancou em velocidade e, no mano a mano com Ramsdale, finalizou com precisão para deixar tudo igual.
Com o placar empatado, o duelo ganhou contornos ainda mais dramáticos. As duas equipes passaram a buscar o gol da vitória, acumulando chances. O Newcastle chegou muito perto em finalizações de Elanga e Harvey Barnes, enquanto o Chelsea se defendia com organização e tentava explorar os espaços deixados pelo adversário. Apesar das tentativas, o empate persistiu até o apito final.
O que vem por aí?
O Newcastle volta a campo no Boxing Day, na próxima sexta-feira (26), quando enfrenta o Manchester United, às 17h (de Brasília). Já o Chelsea joga no sábado seguinte (27), contra o Aston Villa, fora de casa, às 14h30, em mais um confronto direto na parte de cima da tabela.
