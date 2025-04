Botafogo liga alerta com grupo embolado na Libertadores

A vitória por 2 a 0 sobre o Carabobo (VEN) deu ao Botafogo um cenário mais calmo para a sequência da fase de grupos da Libertadores. Em terceiro lugar no Grupo A, atrás do Estudiantes (ARG) pelo critério de gols marcados, o Glorioso vive situação de atenção com a possibilidade de um dos adversários disparar na liderança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Depois de duas rodadas, o Botafogo ocupa a terceira colocação, com três pontos somados. O time de Renato Paiva perdeu fora de casa para a Universidad de Chile, por 1 a 0, e venceu o Carabobo por 2 a 0 com dois gols marcados nos últimos minutos, por Patrick de Paula e Matheus Nascimento.

Patrick de Paula comemora gol do Botafogo contra o Carabobo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Calendário do Botafogo

O próximo compromisso do Glorioso será no dia 23/4, contra o tradicional Estudiantes, fora de casa, e pontuar é fundamental para as pretensões de classificação, assim como para não deixar os argentinos abrirem maior vantagem junto da Universidad de Chile. Depois, a equipe alvinegra seguirá longe do Rio na competição para duelar com o modesto Carabobo, no dia 6/5.

continua após a publicidade

Visando liderança do Grupo A, o contexto não é dos melhores. A Universidad de Chile, já com seis pontos, pode disparar na ponta caso vença os venezuelanos - na sequência, em Santiago, recebem o Estudiantes podendo encaminhar ou até mesmo carimbar a classificação.

Botafogo x Ceará pelo Brasileirão deve ser disputado em Cariacica (ES)

O Botafogo leva vantagem e fará os jogos decisivos da fase de grupos no Nilton Santos, nas rodadas cinco e seis, contra Estudiantes e Universidad de Chile. A previsão é de que os classificados para as oitavas de final sejam conhecidos na última semana de maio.

continua após a publicidade

Vale lembrar que em 2024, ano do título inédito da competição continental, o Botafogo não brilhou na classificação e terminou em segundo na chave que tinha LDU (EQU), Universitario (PER) e Junior Barranquilla (COL) - este líder do grupo. O estrelado elenco montado por John Textor eliminou Palmeiras, São Paulo e Peñarol no mata-mata, e foi campeão em cima do Atlético-MG.