Ídolo do Bayern detona diretoria sobre caso Müller: ‘Lamentável’

Após 25 anos de clube, Thomas Müller não vai seguir no Bayern de Munique para a próxima temporada. A condução da diretoria em relação ao jogador não foi bem vista pelo ídolo e ex-CEO dos Bávaros, o alemão Oliver Kahn. Segundo o ex-goleiro, a comunicação do clube sobre o futuro do meia foi descuidada, gerando confusão e inconsistência.

- Acho que o clube perdeu uma grande oportunidade aqui. Vinte e cinco anos no Bayern – você espera que o clube lide com isso da maneira apropriada. Foi muito infeliz, muito lamentável da parte do clube - disse Oliver Kahn, ao podcast "Bayern Insider", do jornal alemão "Bild".

O lendário goleiro alemão foi especialmente crítico em relação ao papel de Uli Hoeness, presidente do clube. Segundo ele, o mandatário exerce uma influência muito além de sua posição aos 73 anos.

Thomas Müller de saída do Bayern de Munique

Dono de 33 títulos e com 724 partidas disputadas, Thomas Müller é o jogador com maior número de jogos pelo Bayern de Munique na história, sendo um dos maiores ídolos da instituição. Com alto salário e poucos minutos na temporada, o meia decidiu, em comum acordo com a diretoria, pela não renovação de seu contrato, que termina em junho deste ano.

Ao todo, o jogador entrou em campo 34 vezes na temporada, com cinco gols marcados e cinco assistências. Na maior parte do tempo, contudo, ele esteve no banco de reservas, com 1259 minutos jogados; média de 37 por partida.

Müller expressou em sua publicação nas redes sociais que, apesar de já estar há tanto tempo no Bayern, ainda sente grande prazer em vestir a camisa do time e disputar títulos.

— Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos junto ao nosso time. Eu poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também — disse o jogador.

No entanto, ele esclareceu que a decisão de não renovar seu contrato veio do próprio Bayern de Munique.

— O clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Mesmo que isso não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito esse passo, que a direção certamente não tomou de forma leviana — escreveu Müller.