Um acidente grave de helicóptero no Rio Hudson, em Nova York (EUA), teve como uma das vítimas fatais a neta de um ex-presidente do Barcelona. Mercé Camprubí, neta de Agustí Montal Costa, foi a óbito após a queda da aeronave, bem como seu marido, as três filhas do casal e o piloto.

Montal presidiu o clube catalão entre 1969 e 1977. Economista e empresário, o espanhol era de uma família importante no ramo de tecidos de algodão na província; seu pai, Agustín Galobart, também se sentou na cadeira principal dos Blaugranas, em período de grande crescimento em títulos, construção do Camp Nou e construção da identidade antifranquista.

Bem como seu pai, Agustí Montal foi responsável por uma era iluminada no Barça. Através de suas estratégias, o mandatário conseguiu a contratação de Johan Cruyff por 120 milhões de pesetas junto ao Ajax em 1973, o que influenciou diretamente na conquista de La Liga de 1973-74, que findou um jejum de mais de uma década. Neeskens e Hugo Sotil também estiveram entre suas aquisições mais importantes.

Na tentativa de dar sequência ao comando da família, Joan Camprubí, irmão da vítima, considerou se candidatar à presidência barcelonista em 2024, mas optou pela desistência da campanha. As eleições acontecem em 2027; o atual homem forte do clube é Joan Laporta.

O marido de Mercé, Agustín Escobar, também era um homem forte nos negócios de outra empresa, a Siemens. O empresário presidiu a sede espanhola da marca entre 2022 e 2024, e estava na função de CEO de infraestrutura ferroviária a nível global. A Siemens ficou conhecida no meio futebolístico por estampar seu nome na camisa da primeira era galática do Real Madrid, com parceria iniciada em 2002. Camprubí, inclusive, também trabalhou na companhia, por quase uma década.

Como foi o incidente com neta de ex-Barcelona?

O acidente ocorreu na quinta-feira (10) em Nova York. Uma das três crianças do casal fazia aniversário, o que motivou os pais a organizarem o passeio como forma de celebração, segundo uma rádio espanhola. A queda do helicóptero deixou as seis vítimas no Rio Hudson; cinco delas tiveram os corpos resgatados, mas já sem vida. De acordo com um rastreamento do site FlightRadar, a aeronave sobrevoou os céus norte-americanos por 16 minutos antes de cair na água, saindo de Manhattan e passando pela Estátua da Liberdade antes da tragédia. O prefeito da cidade, Eric Adams, solicitou à população que evitasse a área nas horas seguintes ao ocorrido.