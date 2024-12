Salah afirma estar ‘longe’ de renovar contrato com Liverpool

Grande nome da vitória por 5 a 0 do Liverpool sobre o West Ham, Mohamed Salah afirmou está longe de uma negociação sobre um novo contrato com os Reds. O duelo, válido pela 19ª rodada da Premier League, ficou marcado pelo 20º gol do egípcio na temporada, que poderá ser a última do craque no clube inglês.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti não crava futuro no Real Madrid: ‘Pode ser rescindido ou prorrogado’

- Não, estamos longe disso [contrato] e não quero colocar nada na mídia - confessou Salah, ao ser questionado pela "Sky sports", após a vitória contra o West Ham neste domingo (29), sobre a garantia de seu futuro no Liverpool.

Salah, no entanto, entende que seu foco principal não está sobre um possível acordo com o Liverpool, mas sim sobre o futuro do time na Premier League. A equipe de Virgil Dan Dijk é o atual líder da competição com vantagem de oito pontos para o segundo colocado, o Nottingham Forest.

continua após a publicidade

- A única coisa em minha mente é que quero que o Liverpool vença o campeonato e quero fazer parte disso. Farei o meu melhor para que o time ganhe o troféu. Há alguns outros times nos alcançando e precisamos permanecer focados e humildes e tentar de novo - concluiu.

O atacante Mohamed Salah e o zagueiro Trent Alexander-Arnold são os grandes destaques do Liverpool em 2024, e estão com contratos vigentes até o fim de junho de 2025, quando a atual temporada europeia se encerra. Sem previsão de renovação, os jogadores podem assinar pré-contratos com outros clubes a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional