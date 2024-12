Eleito o melhor técnico do mundo três vezes, pelo ano vitorioso com o Real Madrid, Carlo Ancelotti não garantiu permanência no clube merengue até o fim de seu contrato. O acordo entre as partes está vigente até o fim de junho de 2026. Em entrevista para a "Rádio anch'io sport", o técnico comentou sobre o ano de 2024, com os sucessos e as dificuldades encontradas no futebol internacional.

- Ganhar nunca é fácil, mas vencer no Real Madrid é um pouco mais fácil do que em outros lugares - afirmou Ancelotti, ao ser parabenizado pela sua última marca atingida como treinador mais vitorioso do clube merengue.

Apesar de ainda faltar cerca de dois anos para o fim do contrato, Carlo Ancelotti não deu certeza sobre o seu futuro no futebol e nem no Real Madrid. O treinador ainda não cravou se os Blancos serão o seu último destino no mundo da bola.

- Gosto de treinar todos os dias. Portanto, a questão da seleção é complicada. Quem sabe se o Real Madrid será meu último time? Tenho um contrato de dois anos, mas o contrato pode ser rescindido ou prorrogado - comentou.

A incerteza, no entanto, não está ligada a insatisfação de Ancelotti com o Real Madrid, já que o italiano elogiou o clube e expressou seu apreço pela equipe e "filosofia" dos Merengues. Em 2024, o clube conquistou a Supercopa da Espanha, La Liga, Champions League, Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, e igualou ao seu melhor ano da história.

- Estou muito bem aqui. Gosto daqui em Madri, quando se ganha um título já se pensa no próximo. Agora pensamos na Supertaça. O círculo no Real Madrid nunca se fecha - refletiu Ancelotti.

Outros tópicos da entrevista de Ancelotti

Champions League

"O objetivo prioritário agora é a qualificação antes de pensar numa final. O caminho para a Champions League não é fácil, ainda temos dois jogos para avançar para a próxima fase. Ao nível europeu a única equipa que se destaca é o Liverpool, que ganhou tudo na Champions League e está jogando muito bem. É em março ou abril que você deve estar pronto para buscar a vitória.

Com esse novo formato, o que fica claro é que muitas surpresas e incertezas estão ocorrendo. Mas no final, acho que há tempo para recuperar."

Demissão de Paulo Fonseca do Milan

"A demissão de um treinador faz parte do trabalho dele. Já fui demitido muitas vezes, porque quando há problemas numa equipe a responsabilidade recai sobre apenas um homem, que é o treinador. Correr bem, a responsabilidade é do treinador, mesmo que não seja justo, o Fonseca sabe como eu sei que isso pode acontecer. No futebol nunca se sabe. Contra nós eles jogaram muito bem e mereceram vencer. Talvez não tenham encontrado a continuidade que o clube rossoneri pediu. É muito simples."

Futebol europeu e o calendário

"O futebol muda e continuará mudando muito. A tecnologia, a arbitragem melhorou e respeito cresceu entre árbitros e jogadores. Está mudando para melhor. O que chama a atenção neste momento é a quantidade de jogos. O calendário é exagerado e muito exigente para os jogadores. Tem de mudar no próximo ano porque não é possível fazer progressos dessa forma. Coloca em risco a saúde dos jogadores."

Estrangeiros no Real Madrid

"É verdade que o plantel do Real Madrid está cheio de estrangeiros e que muitos jovens jogadores chegaram nos últimos anos. Nos últimos casos, Guler e Endrick vão entrando aos poucos no time. Mas o grupo espanhol é sempre muito importante porque determina o clima do vestiário. A sorte do Real Madrid neste último ano teve a ver com o facto do grupo espanhol ter sido muito sério, profissional e muito poderoso."

