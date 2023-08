Ao que tudo indica, Mohamed Salah deve ser mais um astro do futebol europeu a desembarcar na Arábia Saudita. Segundo informações da 'beIN Sports', principal emissora de TV do Oriente Médio, Salah teria aceitado a proposta do Al-Ittihad e deve ser o próximo reforço do time de Karim Benzema e do brasileiro Romarinho.