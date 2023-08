Sánchez estava livre no mercado desde o fim de seu vínculo com o Marseille. O chileno teve seu nome ventilado em times brasileiros, como Santos e Grêmio, mas ainda segundo Romano, o desejo do atleta sempre foi voltar para a Inter de Milão. O atacante jogou na Nerazzurri entre 2020 e 2022, conquistando o título do Campeonato Italiano na temporada 2020/21.