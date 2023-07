Na última temporada, Fabinho atuou em 49 partidas pelo Liverpool, sendo 40 como titular. No entanto, a jornada em 2022/23 não foi das melhores para o brasileiro, que se viu perdendo espaço em meio a reformulação no elenco do clube inglês. Além disso, a falta de oportunidades na Seleção Brasileira foi outro fator, além do salário, que fez Fabinho optar por atuar na Arábia Saudita.