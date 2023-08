O espanhol se tornou a sexta contratação do Al-Nassr neste verão europeu. A porta aberta por Cristiano Ronaldo em dezembro do último ano, após a Copa do Qatar, foi cruzada por outros cinco atletas vindos do Velho Continente em direção a Riade: Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Alex Telles e Otávio.