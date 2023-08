O canal televisivo britânico "SkySports" informou, na manhã desta quinta-feira, que o Paris Saint-Germain conseguiu mudar as tratativas e abriu conversas com o astro Kylian Mbappé por uma renovação. O jogador já havia entregado um pedido formal à diretoria afirmando que não estenderia seu vínculo, mas as seguidas recusas do Real Madrid em investir no camisa 7 neste verão fizeram as tratativas esquentarem.